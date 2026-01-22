  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো শতাধিক অবৈধ স্থাপনা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো শতাধিক অবৈধ স্থাপনা

কুমিল্লার দেবিদ্বারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে শতাধিক অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে। কুমিল্লা- সিলেট আঞ্চলিক মহাসড়ক সংলগ্ন দেবীদ্বার নিউমার্কেট এলাকায় যানজট নিরসন ও ফুটপাত অবমুক্তকরণে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে উচ্ছেদ অভিযান।

অভিযানের নেতৃত্ব দেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও পৌর প্রশাসক মো. ফয়সল উদ্দিন।

এ সময় সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন ইউছুফ এবং দেবিদ্বার থানার উপ-পরিদর্শক সাগর আহমেদের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক সেনা সদস্য, পুলিশ, আনসার ও পৌরসভার পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কুমিল্লায় গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো শতাধিক অবৈধ স্থাপনা

স্থানীয় সূত্র জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে একাধিক প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় জেলা পরিষদ, স্বাস্থ্য বিভাগ, কৃষি বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, সমবায় বিভাগ এবং সড়ক ও জনপদ বিভাগের জায়গা দখল করে এসব অবৈধ স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছিল। পরে সেগুলো হকারদের কাছে ভাড়া দিয়ে পরিচালনা করা হচ্ছিল। এর ফলে ওই এলাকায় প্রতিনিয়ত তীব্র যানজটের সৃষ্টি হচ্ছিল। বিশেষ করে নারী, শিশু, রোগী, অফিসগামীসহ সর্বস্তরের মানুষ চলাচলে চরম দুর্ভোগে পড়ছিলেন। উচ্ছেদ অভিযানের মাধ্যমে ফুটপাত ও সড়কের জায়গা দখলমুক্ত হওয়ায় স্বস্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

এ বিষয়ে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম বলেন, যানজট নিরসন ও সর্বসাধারনের চলাচল নির্ভিগ্ন করতে এ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা হয়। আমরা মাইকিং করে অবৈধ স্থাপনার মালিক ও ব্যবসায়িদের কিচেন মার্কেটে সরে যেতে বলা হলেও তারা যায়নি। তাই উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকবে। যাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে তাদের শতবছরের পুরাতন বাজারে অবস্থিত ‘কিচেন মার্কেটে’ যাওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে। ওখানে কোন ব্যবসায়ীকে ৬ মাসের জন্য খাজনাও দিতে হবেনা।

জাহিদ পাটোয়ারী/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।