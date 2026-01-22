  2. দেশজুড়ে

ভোটকেন্দ্র দখল করতে গেলে পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন

উপজেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:২৬ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক আহসান উল্লাহ ভূঁইয়া

ভোটকেন্দ্র দখল প্রসঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য অধ্যাপক আহসান উল্লাহ ভূঁইয়া বলেছেন, আমরা ভোটকেন্দ্র দখল করতে যাবো না। যারা ভোটকেন্দ্র দখল করতে যাবেন, পরিবার থেকে বিদায় নিয়ে যাবেন। মা-বোন থেকে, ছেলে-মেয়ে থেকে শেষ সালাম নিয়ে যাবেন। আমরা কাউকে আঘাত করবো না, ব্যালট বক্সে হাত রাখতে দেবো না। শরীর থেকে হাত আলাদা করে ফেলা হবে।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে চট্টগ্রাম-১ আসনে নির্বাচনি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ হুঁশিয়ারি দেন। ১০ দলীয় জোটের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী অ্যাডভোকেট ছাইফুর রহমানের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের সমর্থনে পৌর সদরের উষা মাঠে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে প্রধান বক্তা জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট ছাইফুর রহমান বলেন, ‘অনেক কষ্টের বিনিময়ে আমাদের দাঁড়িপাল্লা প্রতীক অর্জন করেছি। আপনারা জানেন এ দাঁড়িপাল্লা ছিল আমাদের দলের এমন এক প্রতীক, যেটা মানুষের কাছে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এদেশের মানুষ দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়ে মুখিয়ে রয়েছে। আমরা বিজয়ের কাছাকাছি পৌঁছ গেছি। এখন শুধু সময়ের বাকি।’

বাংলাদেশ শিক্ষক ফেডারেশন চট্টগ্রাম উত্তর জেলার সভাপতি অধ্যক্ষ মো. নুরের নবীর সভাপতিত্বে ও জোরারগঞ্জ থানা জামায়াতের আমির নুরুল হুদা হামিদীর সঞ্চালনায় বিশেষ বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা জামায়াতের অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারি অধ্যাপক ফজলুল করিম, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি মোহাম্মদ ইউসুফ বিন আবু বকর, চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক বোরহান উদ্দিন, মিরসরাই উপজেলা জামায়াতের আমির নুরুল কবির, এনসিপি নেতা অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম, খেলাফত মজলিস নেতা মফিজুল ইসলাম সিদ্দিকী, মিরসরাই উপজেলা শিবিরের সভাপতি সাকিব হোসাইন প্রমুখ।

এর আগে দিনের শুরুতে বাবার কবর জিয়ারতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে গণসংযোগে নামেন ছাইফুর রহমান।

