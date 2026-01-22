ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে জামায়াত নেতার পদত্যাগ

ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে জামায়াত নেতার পদত্যাগ
পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে জামায়াতে ইসলামী থেকে পদত্যাগ করেছেন দ্বীন ইসলাম শুভ নামের এক নেতা।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে নিজের ফেসবুক আইডিতে পদত্যাগের ঘোষণা দেন তিনি।
শুভ কলাপাড়া উপজেলার মহিপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি ছিলেন। পাশাপাশি মহিপুর সদর ইউনিয়ন জামায়াতের বাইতুলমালের (অর্থ কমিটি) দায়িত্ব পালন করছিলেন।
ফেসবুকে দেওয়া পোস্টে দ্বীন ইসলাম শুভ উল্লেখ করেন, ‘গত ৫ আগস্টের পর থেকে জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হই। আমার যুক্ত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামি হুকুমত কায়েমের পক্ষে অবস্থান নেওয়া এবং সেই আদর্শ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখা। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, পরবর্তীতে আমি দলীয় পর্যায়ে স্পষ্ট বার্তা পাই যে, তারা ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে আন্তরিক নয়। যা আমার আদর্শ ও নৈতিক অবস্থানের সম্পূর্ণ পরিপন্থি। এসব কারণ বিবেচনা করে আমি এখন আনুষ্ঠানিকভাবে জামায়াতের রাজনীতি থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’
এ বিষয়ে কলাপাড়া উপজেলা জামায়াতের আমির মুহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম বলেন, ‘৫ আগস্টের পর অনেকেই জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। তখন তাকে (শুভ) প্রথমে ইউনিয়ন বাইতুলমালের দায়িত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাকে মহিপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। তবে তার দায়িত্ব পালনে নিষ্ক্রিয়তা ছিল। তার পদত্যাগে দলে কোনো প্রভাব পড়বে না।’
