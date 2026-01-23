  2. দেশজুড়ে

ফয়েজ আহম্মদ তৈয়্যব

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৩৬ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
প্রধানমন্ত্রীর ফ্যাসিস্ট হওয়া রুখে দিতে গণভোটের বিকল্প নেই
মেহেরপুর আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার উদ্বোধান করেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহম্মদ তৈয়্যব

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহম্মদ তৈয়্যব বলেছেন, কোনো প্রধানমন্ত্রী যাতে ফ্যাসিস্ট না হতে পারে, সেজন্য গণভোটের বিকল্প নেয়। তাই আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি সবাইকে ‌‘হ্যাঁ’ ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে মেহেরপুর আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার উদ্বোধানকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ফয়েজ আহম্মদ তৈয়্যব আরও বলেন, ‘বিগত দিনে যে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন তার হাতেই ক্ষমতা ছিল। তিনিই সংসদীয় নেতা, সরকারপ্রধান, মন্ত্রিপরিষদ নেতা, বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করেন। বিচার বিভাগের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তার হাত ধরেই নিয়াগ হন প্রধান বিচারপতি। সংসদে আইনও পাস করা হয়। তার ইচ্ছার বাইরে গিয়ে পুলিশ প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, দুদক কেউই কাজ করতে পারে না। ফলে বারবার ফ্যাসিস্ট ফিরে আসে। এজন্য এই দেশে ক্ষমতার ভারসম্য, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক স্¦ক্ষমতা দরকার।’

তিনি বলেন, ‘জুলাই গণঅভ্যুত্থানে দুই হাজারেরও বেশি মানুষ প্রাণ দেওয়ার পরও প্রধানমন্ত্রী যাতে আবারও স্বৈরাচারী না হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য পরিবর্তনের পক্ষে হ্যাঁ ভোটের কোনো বিকল্প নেয়।’

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ মোহাম্মদ সাইফুল হাসান, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর বিশ্বদ্যালয়ের উপাচার্য শেখ বখতিয়ার উদ্দীন, জেলা প্রশাসক সৈয়দ এনমুল কবির, পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় প্রমুখ।

আইটি ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার স্থান দ্বিতীয় সংশোধিত প্রকল্পের আওতায় ৬৮ কোটি ৩৩ লাখ টাকা ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত হচ্ছে এই আইটি পার্ক।

