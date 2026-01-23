ক্ষমতায় গেলে জনবান্ধব দেশ গড়ে তুলবো: ডা. শফিকুর রহমান

ক্ষমতায় গেলে জনবান্ধব দেশ গড়ে তুলবো: ডা. শফিকুর রহমান
সরকার গঠন করলে জনবান্ধব দেশ গড়ে তোলা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেল সোয়া ৩টায় দিনাজপুরের গোর এ শহীদ ময়দানের দক্ষিণ অংশে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সামনে হেলিপ্যাড মাঠে ১০ দলীয় নির্বাচনি ঐক্য আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, দিনাজপুরবাসীর সঙ্গে সৎ ভাইয়ের মতো আচরণ করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন পৌরসভাকে সিটি করপোরেশন করা হলেও প্রাচীন পৌরসভা হওয়ার পরও দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশন করা হয়নি। আপনাদের বিশ্বস্ততার সঙ্গে বলছি জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠন করলে দিনাজপুরকে সিটি করপোরেশন করা হবে।
তিনি আরও বলেন, অনেক জেলায় গ্যাস সুবিধা থাকলেও দিনাজপুরে নেই। এ জেলায় কয়লা পাওয়া গেছে, সে কারণে গ্যাস পাওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু বিগত সময়ে গ্যাস নিয়ে বৈজ্ঞানিক কোনো জরিপ চালানো হয়নি। অনেক দেশে স্বাধীনতার মাত্র ২৫ বছরে কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা হচ্ছে। অথচ এই অঞ্চলের মানুষ হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ফসল ফলাচ্ছেন। আবার সঠিক মূল্য পান না। আমরা ক্ষমতায় গেলে আম-লিচু-টমেটোসহ কৃষি পণ্য সংরক্ষণ ও প্রসেসিং কারখানা স্থাপন করবো। সিটি করপোরেশন হলে ও কারখানা স্থাপন করা হলে কৃষক সুবিধামতো সময়ে তার পণ্য বিক্রি করে ন্যায় মূল্য পাবেন, কর্মসংস্থান হবে। উত্তরাঞ্চল হবে কৃষির রাজধানী।
জামায়াত আমির উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করেন, দিনাজপুরে চাঁদাবাজি হয় না? এসময় উপস্থিত জনগণ চিৎকার করে চাঁদাবাজি হয় বলে জানালে তিনি বলেন, ফুটপাতেও চাঁদাবাজি হয়। এটা আমাদের জন্য লজ্জার। আমরা চাঁদাবাজি করি না, করবো না, আমরা কাউকে চাঁদা নিতেও দেব না। দুর্নীতি করব না, করতেও দেব না। একথা বলাতে তারা বিপদে পড়েছেন।
তিনি আরও বলেন, গুজব ছড়ানো হচ্ছে, আমরা ক্ষমতায় গেলে নাকি মায়েদেরকে ঘরে বন্দি করে রাখবো। আমরা বলছি, নারীরা ঘরে-বাইরে কর্মস্থলে কোথাও নিরাপদ নয়, আমরা ক্ষমতায় গেলে সব ক্ষেত্র নারীদের জন্য নিরাপদ রাখব।
তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে নারীদের অংশগ্রহণ ও বিজয়ী হওয়া নিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীরা মনে করেছে তারা নারী শিক্ষার্থীদের কাছেই নিরাপদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় মাস হয়ে গেছে চাঁদাবাজি, মাদক, সন্ত্রাস নেই।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমার ভোট আমি দেব তোমার ভোটও আমি দেব এই দিন শেষ, এবার যদি আমার ভোট অন্য কেউ দিতে চায় তাহলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। আমার ভোট আমি দেব, যাকে পছন্দ তাকে দেব।
তিনি বলেন, জনগণের জন্য জনবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। আমরা কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেব না। সরকার গঠন করলে প্রতিটি জেলায় মেডিকেল কলেজ ও হাসাপাতাল করা হবে। দিনাজপুরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে ১ হাজার শয্যায় উন্নিত করা হবে। প্রয়োজনে স্পেশালাইজড হাসাপাতাল করা হবে। সকল জেলায় মান সম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করা হবে।
তিনি আরও বলেন, শূন্য থেকে ৫ বছরের সকল শিশুর বিনা পয়সায় চিকিৎসা নিশ্চিত করা হবে, ৬০-৬৫ বছরের বৃদ্ধদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করা হবে। যারা মাঝামাঝি রয়েছেন কিন্তু নিজেদের চিকিৎসা খরচ নিজেরা চালাতে পারবে না তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া হবে। আর এসব কিছু করা হবে জনগণের দেওয়া ভ্যাট, ট্যাক্স, করের টাকায়।
তিনি বলেন, আসুন আমরা পরিবর্তনের জন্য হ্যাঁ ভোট দেই। ভোটে সন্ত্রাস, নৈরাজ, অনিয়ম ও ইঞ্জিনিয়ারিং করবেন না, করলে কাউকে ছেড়ে দেওয়া হবে না। কারণ মানুষ বিগত কয়েকটি নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন নাই। ভোটের জন্যই এত আন্দোলন, এত ত্যাগ।
দিনাজপুর জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ আনিসুর রহমানের সভাপতিত্বে জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভাষণ দেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা আব্দুল হালিম। এছাড়া ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রী সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম, ছয়টি আসনের প্রার্থী ও জেলার নেতারা বক্তব্য দেন।
এমদাদুল হক মিলন/এমএন