হাসনাত আব্দুল্লাহ

ব্যাংক ডাকাত-দুর্নীতিবাজদের জনগণ ভোটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করবে

প্রকাশিত: ০৮:১৩ পিএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহ বলেছেন, যেসব রাজনৈতিক দল ঋণখেলাপি, ব্যাংক ডাকাত ও দুর্নীতিবাজদের নির্বাচনের টিকিট দিয়েছে, জনগণ ইতোমধ্যে তাদের চিহ্নিত করেছে, ভোটের মাধ্যমেই তাদের প্রত্যাখ্যান করবে।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) নির্বাচনি গণসংযোগকালে পথসভায় বক্তব্যকালে তিনি এসব কথা বলেন।

হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, এবার নিজের ভোট নিজের পছন্দে দেবেন। কোনো ধরনের জোরজবরদস্তি বা মাতব্বরি চলবে না। ভোট ভালোবাসার বিষয়, এখানে ভয়ভীতি বা চাপের কোনো জায়গা নেই। দেবিদ্বারের সাধারণ জনতা, প্রবাসী ভাই, তরুণ ও যুবসমাজ এবং মা-বোনেরা আমার মূল শক্তি। অনেকেই হয়ত অন্য পার্টি করেন, কিন্তু গোপনে সে ভোট আমাকেই দেবে।

ভিআইপি কালচার নিয়ে তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, রাজনীতিতে কৃত্রিম বলয় তৈরি করলে নেতা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বড় চেয়ার-ছোট চেয়ারের রাজনীতি আমরা চাই না। নেতাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে রাখলেই রাজনীতি জনবান্ধব থাকে।

দুর্নীতির প্রভাব তুলে ধরে হাসনাত আবদুল্লাহ বলেন, আজ যদি দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো না যায়, তাহলে দুই হাজার টাকার কার্ড পেতেও তিন হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়। এই অবস্থা থেকে দেশকে বের করতে হবে।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, রাজনীতি যেন কখনোই ‘ইনভেস্টমেন্ট’ বা বিনিয়োগের লাভ ফেরত পাওয়ার মাধ্যম না হয়।

তিনি আরও বলেন, আমি রাজনীতিতে এসেছি সম্মান ও মানুষের সেবা করার আগ্রহ থেকে। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি বা দুর্নীতি এগুলো আমার দ্বারা কোনোদিন সম্ভব নয়।

তিনি দাবি করেন, গত দেড় বছরে তিনি কিংবা তার কোনো সমর্থক কারও কাছ থেকে চাঁদা নেয়নি, বাজার, হাট কিংবা যানবাহন দখলের রাজনীতিতে জড়াননি।

গণসংযোগকালে তিনি শাপলাকলিতে ভোট চেয়ে মাদক, দুর্নীতি ও চাঁদাবাজমুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

শুক্রবার দেবিদ্বারের ভিংলাবাড়ি, মোহনপুর ইউনিয়নের বিহারমন্ডল, ছোটনা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ ও শান্তির রোডে একাধিক উঠান বৈঠকে বক্তব্য দেন তিনি। পাশাপাশি বরকামতা ইউনিয়নের বাগমারা বাজারে তার নির্বাচনি কার্যালয় উদ্বোধন করেন।

এসময় জামায়াতে ইসলামীর কুমিল্লা উত্তর জেলার সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলাম শহীদসহ ১০ দলীয় জোটের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন

