গাজীপুরে বিক্রির উদ্দেশ্যে রাতের আঁধারে ৮ ঘোড়া জবাই

গাজীপুরে বিক্রির উদ্দেশ্যে রাতের আঁধারে ৮ ঘোড়া জবাই
গাজীপুরের কাপাসিয়ায় বিক্রির উদ্দেশ্যে রাতের আঁধারে ৮টি ঘোড়া জবাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) মধ্যরাতে কাপাসিয়ার দূর্গাপুর ইউনিয়নের মাশক এলাকায় পরিত্যক্ত গরুর খামারে অভিযান চালিয়ে আরও ১১টি জীবিত ঘোড়া উদ্ধার করেছে প্রশাসন।
স্থানীয়রা জানায়, শুক্রবার মধ্যরাতে এক ঘোড়া ব্যবসায়ী ও তার সহযোগীরা বেশ কিছু ঘোড়া নিয়ে খামারে রাখেন। এলাকাবাসীর সন্দেহ হলে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই অভিযুক্তরা পালিয়ে যায়।
কাপাসিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহিনুর আলম জানান, অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়েছে। পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
