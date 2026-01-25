  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীতে বাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ৩

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি রাজশাহী
প্রকাশিত: ০৭:০৯ পিএম, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬
রাজশাহীতে বাস-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত ৩

রাজশাহীর পুঠিয়ায় বাস-অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে ৩ জন নিহত হয়েছেন৷ এই ঘটনায় আরও ৬ জন আহত হয়েছেন। রোববার (২৫ জানুয়ারি) বিকেলে পুঠিয়ার পোল্লাপুকুর এলাকায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতদের মধ্যে একজন রাজশাহীর বরেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী শান্ত ইসলাম। অপর ২ জনের পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি।

শান্ত নিহতের ঘটনায় রাজশাহী-নাটোর মহাসড়ক অবরোধ করেছে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা। এতে কয়েক কিলোমিটার যানজট তৈরি হয়।

পুলিশ জানায়, বিকেলে একটি অটোরিকশা পুঠিয়ার দিকে যাচ্ছিল। এসময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বাস অটোরিকশাটিকে মুখোমুখি ধাক্কা দিলে দুমড়ে মুচড়ে যায় রিকশা। এতে ঘটনাস্থলেই শান্ত মারা যান। এছাড়া হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় আরেক নারী ও একজন ব্যক্তি মারা যান।

এদিকে ঘটনার পরে পুলিশের দায়িত্ব অবহেলার অভিযোগ তুলে রাজশাহী-নাটোর মহাসড়ক অবরোধ করেছে শিক্ষার্থী ও স্থানীয়রা। এতে কয়েক কিলোমিটার যানজট তৈরি হয়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছে সাধারণ মানুষ।

রাজশাহী হাইওয়ে থানার (ওসি) মোজাম্মেল হক বলেন, দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে এক শিক্ষার্থী মারা যায়। বাকিদের উদ্ধার করে রামেকে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় ছাত্ররা আন্দোলন করছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে মামলা করা হবে।

সাখাওয়াত হোসেন/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।