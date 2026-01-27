টাঙ্গাইল
জামায়াতের নারী কর্মীদের লাঞ্ছিত করার অভিযোগ, প্রতিবাদে বিক্ষোভ
নির্বাচনি প্রচারণাকালে টাঙ্গাইলের গোপালপুরে জামায়াতে ইসলামীর নারী কর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণ ও শারীরিক লাঞ্ছনার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয়েছে।
ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে জামায়াতে ইসলামী গোপালপুর পৌর মহিলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়।
গোহাটা জামে মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া মিছিলটি পৌর শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে গোপালপুর থানার সামনে মানববন্ধন ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।
মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন জামায়াতে ইসলামী গোপালপুর উপজেলা আমির হাবিবুর রহমান তালুকদার। বক্তব্য দেন টাঙ্গাইল-২ (গোপালপুর-ভূঞাপুর) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা হুমায়ুন কবীর, ভূঞাপুর উপজেলা জামায়াতের আমির আব্দুল্লাহ আল মামুন, মহিলা জামায়াতের টাঙ্গাইল জেলা সেক্রেটারি নাসরিন সুলতানা, জেলা কর্মপরিষদ সদস্য রহিমা সুলতানা, গোপালপুর উপজেলা মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি মোসাম্মৎ ফজিলা বেগম প্রমুখ।
এসময় বক্তারা বলেন, নির্বাচনি পরিবেশে নারীদের নিরাপত্তা ও অবাধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিশ্চিত করা জরুরি। তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
স্থানীয় সূত্র ও গোপালপুর থানায় করা জিডি সূত্রে জানা যায়, সোমবার (২৬ জানুয়ারি) সকালে গোপালপুর পৌরসভার সূতী নয়াপাড়া এলাকায় জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনি প্রচারণার সময় একদল নারী কর্মীর গতিরোধ করা হয়। অভিযোগে বলা হয়, এসময় বিএনপি নামধারী কয়েক যুবক তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন এবং শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয়। এ ঘটনায় রাশিদুল ইসলাম নামের একজন গোপালপুর থানায় জিডি করেন।
গোপালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনোয়ার হোসেন বলেন, অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জেআইএম