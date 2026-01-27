চরমোনাই পীর
আমাদের ব্যবহার করতে চেয়েছিল, ইসলামের কল্যাণে বের হয়েছি
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, ইসলামের নামে আমাদের ব্যবহার করতে চেয়েছিল, বের হয়েছি দলবদ্ধভাবে ইসলামের কল্যাণে। কিন্তু জনগণ এখন সচেতন, তারা সত্য ও নীতির রাজনীতিকে সমর্থন দেবে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে শহরের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের উদ্যোগে নির্বাচনি পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি।
সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেন, ইসলামী আন্দোলন ক্ষমতার রাজনীতি নয়, বরং আদর্শ ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের রাজনীতি করে যাচ্ছে। আমাদের এ সিদ্ধান্ত সবাই সাধুবাদ জানিয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ইসলামী আন্দোলন দেশের মানুষের অধিকার ও ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষায় আপসহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পথসভায় বক্তারা একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি জানান এবং ইসলামী আন্দোলনের নীতি ও আদর্শ তুলে ধরে ভোটারদের প্রতি সমর্থন কামনা করেন।
চরমোনাই পীর বলেন, আমাদের দেশ অন্য দেশের থেকে পিছিয়ে রয়েছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অনেক দেশ বিভিন্ন দিক থেকে উন্নত হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশ চোরের দিক থেকে প্রথম হয়েছে। দুর্নীতির দিক থেকে প্রথম হয়েছে।
রেজাউল করীম বলেন, দেশকে যদি সুন্দর করতে হয়, ইসলামের শক্তি যদি উত্থান করতে হয় এবং মানবতার কল্যাণ যদি নিশ্চিত করতে হয় তাহলে হাতপাখার প্রতীকের বিকল্প মার্কা নেই। যুবকরা বলছেন আমাদের ভোট দেবে। বাংলাদেশের মধ্যে একটাই ইসলামের বাক্স, সেটি হলো হাতপাখা বাক্স।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের সংগঠনের সংসদ সদস্য খন্দকার জাকির হোসেন সবুজ। এসময় ইসলামী আন্দোলনের অন্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
আব্দুলাহ আল নোমান/এনএইচআর/জেআইএম