  2. বিনোদন

চঞ্চলের ‘মেইন কাস্টিং’, ‘ভ্যাজাল জামাই’ মোশাররফ করিম

বিনোদন প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫৪ পিএম, ১৮ মার্চ ২০২৬
এবারের ঈদে বড় পর্দার পাশাপাশি ছোট পর্দাতেও চমক নিয়ে হাজির হচ্ছেন জনপ্রিয় দুই অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী ও মোশাররফ করিম। মাছরাঙা টেলিভিশনে প্রচারিত হবে তাদের অভিনীত দুটি ভিন্নধর্মী ধারাবাহিক নাটক। নাটক দুটি ঈদের সাত দিনজুড়ে দর্শকদের বিনোদিত করবে।

প্রায় ১৩ বছর পর ‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমার মাধ্যমে বড় পর্দায় একসঙ্গে ফিরছেন চঞ্চল চৌধুরী ও মোশাররফ করিম। সেই ছবি নিয়ে এরইমধ্যে আলোচনা তুঙ্গে।

এবার তাদের দেখা যাবে ছোট পর্দাতেও ঈদ উপলক্ষে আলাদা দুটি ধারাবাহিকে০।

চঞ্চল চৌধুরী অভিনীত ধারাবাহিক ‘মেইন কাস্টিং’। বৃন্দাবন দাশের রচনায় এবং নিয়াজ মাহবুবের পরিচালনায় নির্মিত এ নাটকে আরও অভিনয় করেছেন মৌসুমী হামিদ, ডা. এজাজুল ইসলামসহ অনেকে। ঈদের দিন থেকে সপ্তম দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭টা ২০ মিনিটে মাছরাঙা টেলিভিশনে প্রচারিত হবে এটি।

নাটকের গল্পে দেখা যাবে- একজন অখ্যাত নির্মাতা নতুন প্রজেক্টের জন্য অভিনয়শিল্পী খুঁজতে গিয়ে নানা কৌশলে আগ্রহীদের প্রলুব্ধ করেন। সেটি পরে জটিলতার সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে মোশাররফ করিম অভিনীত সাত পর্বের ধারাবাহিক ‘ভ্যাজাল জামাই’। আল আমিন স্বপনের রচনায় এবং তাইফুর জাহান আশিকের পরিচালনায় নির্মিত এ নাটকে আরও আছেন রোবেনা রেজা জুঁই, মাসুম বাশারসহ অনেকে।

এটি প্রচারিত হবে প্রতিদিন রাত ৯টা ১০ মিনিটে। গল্পে উঠে এসেছে মানিক মিয়া ও তার তিন স্ত্রীর মজার ও সংঘাতপূর্ণ পারিবারিক জীবন, যেখানে নানা হাস্যরসাত্মক ঘটনার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় কাহিনি।

দুটি ভিন্ন গল্প ও স্বাদের এই ধারাবাহিক নাটক ঈদে দর্শকদের জন্য বাড়তি বিনোদনের আয়োজন হয়ে উঠবে বলেই আশা করা হচ্ছে।

 

এলআইএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।