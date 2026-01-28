  2. দেশজুড়ে

টঙ্গীতে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে জীবনদক্ষতা উন্নয়নে বুটক্যাম্প

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি গাজীপুর
প্রকাশিত: ০৪:২৯ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
টঙ্গীতে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে জীবনদক্ষতা উন্নয়নে বুটক্যাম্প

টঙ্গীতে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের ৬৭১ জন বালককে নিয়ে প্রথমবারের মতো দুদিনব্যাপী দক্ষতা উন্নয়নের বুটক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) দুদিন ব্যাপী এ ক্যাম্প উদ্বোধন করেন কেন্দ্রের তত্ত্বাবধায়ক মো. এমরান খান ও ওয়ার্ল্ড ভিশনের সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার মানস বিশ্বাস।

টঙ্গীতে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে জীবনদক্ষতা উন্নয়নে বুটক্যাম্প

এ বুট ক্যাম্পে জীবনদক্ষতার ১১ বিষয়ে হাতে কলমে শেখানো হয়। প্রতিটি ক্যাম্পে ২৫ মিনিট করে চলে একেকটি সেশন। এক সেশন শেষ, পরক্ষণে শিশুরা যায় অন্য ক্যাম্পে। এভাবে ১১টি ক্যাম্প ঘোরে শিশুরা। যা চলে টানা ৪ ঘণ্টা।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিষ্ঠান শাখার পরিচালক সমীর মল্লিকের সভাপতিত্বে বুট ক্যাম্পে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ-এর ন্যাশনাল ডিরেক্টর সুরেশ বার্টলেট, সমাজসেবা অধিদপ্তরের পরিচালক (স্পেশাল এফেয়ার্স) মো. সাজ্জাদুল ইসলাম, পরিচালক (সামাজিক নিরাপত্তা) মো. মোশাররফ হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রতিষ্ঠান) মো. শহীদুল ইসলাম, অতিরিক্ত পরিচালক (আর্থ সামাজিক উন্নয়ন) মোহাম্মদ রবিউল ইসলাম, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের সিনিয়র ডিরেক্টর অপারেশন্স চন্দন জেড গমেজ, হেড অব চাইল্ড প্রটেকশন স্ট্রেলা রুপা, ঢাকা আরবান প্রোগ্রামের সিনিয়র ম্যানেজার জোয়ানা ডি রোজারিও প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মো. আমিনুল ইসলাম/আরএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।