নওগাঁয় বিআরএফের উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

নওগাঁয় বিআরএফের উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে নওগাঁর পোরশায় অসহায় ও দুস্থ ২০ জনের মাঝে ঈদসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।
রোববার (১৫ মার্চ) বিকেলে উপজেলার আমইড় গ্রামে বিআরএফ ইয়ুথ ক্লাব নওগাঁ শাখার পক্ষ থেকে এই উপহারসামগ্রী বিতরণ করা হয়।
আয়োজকরা জানান, বিআরএফ ইয়ুথ ক্লাব প্রতিবছর ঈদের খুশিকে সবার মাঝে ছড়িয়ে দিতে সারাদেশে উপহার সামগ্রী বিতরণ করে। এবারের ঈদ উপহার প্যাকেজে ১ লিটার সয়াবিন তেল, ১ কেজি পোলাও চাল, ১ কেজি চিনি, ১ কেজি পেঁয়াজ, আধাকেজি রসুন, ১ কেজি আটা, ২০০ গ্রাম গুঁড়া দুধ, বিভিন্ন প্রকারের সেমাই এবং কিসমিস দেওয়া হয়েছে।
আমইড় গ্রামের নাজিরা বেগম বলেন, ‘ঈদে আমাদের খোঁজখবর কেউ নেয় না। এবার প্রথম ঈদে এতগুলো বাজার পেয়েছি। ঈদে আর কোনো কিছু কিনতে হবে না। এই বাজারে ঈদ পার হয়ে যাবে।’
হুমায়ুন কবির নামের আরেকজন বলেন, ‘ঈদ এলেই পরিবারের সবার বাজার নিয়ে একটা চিন্তার মধ্যে থাকতে হয়। এবারের বাজারের হিসাব মিলাতে পারছিলাম না। তারমধ্যে বিআরএফ থেকে এই উপহার পেলাম। উপহারগুলো পেয়ে অনেক খুশি লাগছে। দোয়া করি তারা মানুষের কল্যাণে এভাবে কাজ করুক।’
বিআরএফ ইয়ুথ ক্লাব নওগাঁ শাখার পরিচালক মনিরুল ইসলাম শামীম বলেন, ‘বিআরএফের পক্ষ থেকে আমরা চেষ্টা করেছি যাতে ঈদের প্রয়োজনীয় বাজার অসহায়দের মাঝে পৌঁছে দেওয়া যায়। সমাজের যারা বিত্তবান রয়েছেন তাদের প্রতি অনুরোধ, আসুন আমরা অসহায় প্রতিবেশীর পাশে দাঁড়াই।’
