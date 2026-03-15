চাঁদপুর

অটোরিকশার সিলিন্ডার বিস্ফোরণে পাশে থাকা পুলিশের গাড়িতে আগুন

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:৪৭ পিএম, ১৫ মার্চ ২০২৬
চাঁদপুরে সিএনজিচালিত অটোরিকশার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণের আগুন ছড়িয়ে পুলিশের টহল গাড়িতে লেগে যায়। এতে অটোরিকশা ও পুলিশের গাড়ি দুটিই আগুনে পুড়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে সৌভাগ্যবশত এ ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

রোববার (১৫ মার্চ) বিকেলে চাঁদপুর-কুমিল্লা আঞ্চলিক সড়কের পুলিশ লাইনস ও জেলা পরিষদ মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি ঘটার পরপর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলের দিকে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশা ওই সড়ক দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সিএনজিতে আগুন ধরে যায় এবং মুহূর্তে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের একটি টহল গাড়িতে আগুন লেগে যায়।

আগুনের তীব্রতায় অল্প সময়ের মধ্যে সিএনজি ও পুলিশের গাড়ি দুটি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে। ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং আশপাশের মানুষ দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যান। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ শুরু করে। কিছু সময়ের চেষ্টায় তারা আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হলেও পুলিশের গাড়ি ও সিএনজি পুরোপুরি পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এদিকে আগুন লাগার ঘটনায় চাঁদপুর-কুমিল্লা সড়কে যান চলাচল সাময়িক ব্যাহত হয়। ফলে সড়কের দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয় এবং যাত্রী ও পথচারীরা চরম দুর্ভোগে পড়েন। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

এ বিষয়ে চাঁদপুরের পুলিশ সুপার মো. রবিউল হাসান বলেন, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে সিএনজি অটোরিকশাটিতে প্রথমে আগুন লাগে। আমাদের একটি টহল গাড়ি সড়কের পাশে ছিল। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগে সেই আগুন পুলিশের গাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। এতে দুটি যানবাহনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে পুলিশের কোনো সদস্য আহত হননি।

তিনি আরও জানান, ঘটনার পরপর অটোরিকশার চালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান। তাকে শনাক্ত ও আটক করতে পুলিশ অভিযান চালাচ্ছে। পাশাপাশি ঘটনার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্তও শুরু হয়েছে।

শরীফুল ইসলাম/আরএইচ/এমএস

