জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৭:০৬ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
ভোটারদের মাঝে টাকা বিতরণের অভিযোগ ‌‘পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার’
জামায়াতে ইসলামী ভূঞাপুর উপজেলা শাখার সংবাদ সম্মেলন

টাঙ্গাইল-২ (গোপালপুর-ভূঞাপুর) আসনে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মাওলানা হুমায়ুন কবিরের নির্বাচনি প্রচারণায় টাকা উঁচিয়ে ধরার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযাগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। তবে বিষয়টিকে ‌‘পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচার’ বলে দাবি করেছে দলটি।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে জামায়াতে ইসলামী ভূঞাপুর উপজেলা শাখার উদ্যোগে ভূঞাপুর প্রেসক্লাব কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা হুমায়ুন কবির ও উপজেলা জামায়াতের আমির মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, একটি কুচক্রী মহল পরিকল্পিতভাবে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে।

এ-সংক্রান্ত ঘটনায় ভূঞাপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন উপজেলা জামায়াতের সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ রবিউল আলম।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, ভূঞাপুর উপজেলার জগৎপুরা এলাকায় ভোট চাইতে গেলে স্থানীয় কয়েকজন তাদের বাধা দেন। এসময় অভিযুক্তরা ভোটারদের মাঝে টাকা বিতরণের মিথ্যা অভিযোগ তুলে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। একপর্যায়ে তারা ভুক্তভোগীদের মারধর করে গলায় থাকা মাফলার নিয়ে টানাটানি করেন এবং সঙ্গে থাকা মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। হামলার সময় তাদের সঙ্গীদের ওপরও আক্রমণ করা হয় বলে অভিযোগ করা হয়।

জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা হুমায়ুন কবির বলেন, নির্বাচনি মাঠে জামায়াতের জনপ্রিয়তা ও গণসমর্থন দেখে প্রতিপক্ষ পরিকল্পিতভাবে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। এসব অপপ্রচার সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি সাধারণ জনগণকে অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হয়ে সত্য যাচাই করার আহ্বান জানান।

