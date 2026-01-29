জামায়াতে যোগ দিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের আহ্বায়ক

জামায়াতে যোগ দিলেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের আহ্বায়ক
টাঙ্গাইলের বাসাইলে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন বাসাইল উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান কল্যাণ ফ্রন্টের আহ্বায়ক ও বাসাইল পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার সাহা।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রাতে উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর কার্যালয়ে টাঙ্গাইল-৮ (বাসাইল-সখীপুর) আসনের জামায়াতসহ ১১ দলীয় জোট মনোনীত এমপি প্রার্থী অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম খান ও উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির আফজাল হোসেন তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন। এসময় তিনি জামায়াতের সদস্য ফরম পূরণ করে জমা দেন।
উত্তম কুমার সাহা বলেন, প্রায় ৩৩ বছর যাবত আমি বিএনপির রাজনীতি করে আসছি। ৫ আগস্টের পর বিএনপির পরিস্থিতি এবং দলে গ্রুপিংয়ের কারণে আমার কাছে এ দল ভালো লাগেনি। জামায়াতে ইসলামীর আদর্শ ভালো লাগার কারণে আমি এ দলে যোগদান করেছি। বাংলাদেশে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান সবাই বসবাস করি। কিন্তু মূল হচ্ছে, আমরা বাঙালি। সমানভাবে যেন আমরা আগামী দিনে কাজ করতে পারি। যাতে আমাদের কোনো বাধা না আসে এবং মানুষের কল্যাণ সাধন করতে পারি। এজন্য জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছি।
উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির আফজাল হোসেন বলেন, বেশ কিছুদিন ধরে উত্তম কুমার সাহা জামায়াতে যোগ দিতে চাচ্ছিলেন। গতরাতে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য ফরম পূরণ করে তিনি জমা দিয়েছেন। তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করা হয়েছে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/জেআইএম