শনিবার টাঙ্গাইল যাচ্ছেন তারেক রহমান

প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
নির্বাচনি জনসভায় যোগ দিতে তারেক রহমানের টাঙ্গাইল আগমন ঘিরে দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে। শনিবার (৩১ জানুয়ারি) তিনি টাঙ্গাইলে জনসভায় অংশ নেবেন। কর্মসূচিকে সফল করতে দলীয়ভাবে কঠোর প্রস্তুতি চলছে।

জানা যায়, এদিন ৫ লক্ষাধিক নেতাকর্মী সমাগম হতে পারে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সংগঠনটির নেতারা। তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে বিএনপি নেতাকর্মীরা বিভিন্ন প্রস্ততি নিচ্ছেন। এদিকে প্রশাসনের পক্ষ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জানা যায়, তিনদিনের উত্তরাঞ্চলের সফরের শেষ দিনে শনিবার বিকেল ৪টায় ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের টাঙ্গাইলের সদর উপজেলার দরুন চরজানা বাইপাস এলাকায় নির্বাচনি জনসভায় যোগ দেবেন তারেক রহমান। পরে তিনি ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হবেন।

সরেজমিনে দেখা যায়, তারেক রহমানের আগমনকে কেন্দ্র করে এখন চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ। বিএনপির নেতৃবৃন্দ প্রতিনিয়তই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছেন। এছাড়াও প্রশাসনের লোকজনও সমাবেশ স্থলও পরির্দশন করছেন। মহাসড়কের পাশে বিশাল জায়গা জুড়ে মাঠ ও মঞ্চ সাজানোর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

বিএনপির প্রচার সম্পাদক ও টাঙ্গাইল-৫ (সদর) আসনের প্রার্থী সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেন, তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে নেতাকর্মীদের মধ্যে ঈদের মতো আনন্দের উৎসব বইছে। নেতাকর্মীরা তারেক রহমানকে দেখতে উদ্বেগ হয়ে আছে।

এ ব্যাপারে টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকার বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে সর্বোচ্চ প্রস্ততি নেওয়া হবে।

