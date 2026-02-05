  2. দেশজুড়ে

আমরা সবাই জানি স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমান: মাসুদ সাঈদী

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৬:০২ এএম, ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
পিরোজপুরে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মাসুদ সাঈদী

আমরা সবাই জানি এবং বিশ্বাস করি স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। একটি চক্র জামায়াতে ইসলামীর বক্তব্য বিকৃত করে ভুল তথ্য ছড়াচ্ছে। আমরা এর প্রতিবাদ করি এবং তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবি জানাই।

আগামী শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে পিরোজপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সমাবেশ বাস্তবায়ন করার উপলক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন পিরোজপুর-১ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী মাসুদ সাঈদী।

বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে হোটেল নায়োরীতে এক সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পিরোজপুর জেলা জামায়াতের আমির অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসাইন ফরিদ । এ সময় জামায়াতের আমির বলেন সমাবেশে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম করবে জামায়াত।

তিনি জানান, সমাবেশে জামায়াতের কেন্দ্রীয় সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল, জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা) এর মুখপাত্র আল রাশেদ প্রধান, এনসিপির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া এবং কেন্দ্রীয় যুগ্ম সদস্য সচিব মাহমুদা আক্তার মিতুসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতারা উপস্থিত থাকবেন।

সংবাদ সম্মেলন উপস্থিত ছিলেন, পিরোজপুর-১ আসনের জামায়াত প্রার্থী মাসুদ সাঈদী, পিরোজপুর-৩ আসনের জামায়াত মনোনীত এনসিপির প্রার্থী ড. শামীম হামিদী, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মো. জহিরুল হক. পৌর আমির ইচাহাক আলী খান, খেলাফত মজলিসের জেলা সভাপতি নাসির উদ্দিন ওসমানীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

মোঃ তরিকুল ইসলাম/এএমএ

