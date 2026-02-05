নির্বাচনকালীন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুত সেনাবাহিনী
নির্বাচনকালীন সময়ে যেকোনো ধরনের উদ্বুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুত রয়েছে সেনাবাহিনী।
বৃহস্পতিবার (০৫ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে রংপুর ক্রিকেট গার্টেন মাঠে ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের কমান্ডো গ্রুপের মহড়া শেষে এ তথ্য জানানো হয়।
৬৬ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও রংপুর এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মোহাম্মদ কামরুল হাসানের নির্দেশনায় কমান্ডো গ্রুপের এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এসময় কমান্ডো গ্রুপের সদস্যরা হেলিকপ্টার থেকে নামার মহড়া প্রদর্শন করেন।
জিতু কবীর/এফএ/এমএস