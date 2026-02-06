জাগো নিউজে সংবাদ প্রকাশ
প্লাস্টিক পণ্যের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে তৈরি সেই টাওয়ার অপসারণ শুরু
নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ (শিবগঞ্জ) আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ড. কেরামত আলীর নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃত প্লাস্টিকজাত সামগ্রী অপসারণে অভিযান শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ আসনে জামায়াতে ইসলাম মনোনীত প্রার্থী মাওলানা কেরামত আলীর নির্বাচনি প্রচারণায় ব্যবহৃত প্লাস্টিকের তৈরি দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের উঁচু টাওয়ার ভেঙে ফেলা হয়। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী উপজেলার কানসাট-পুকুরিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে এ অভিযান পরিচালনা কর হয়।
শিবগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. তৌফিক আজিজ বলেন, ‘প্লাস্টিকের তৈরি কোনো নির্বাচনি প্রতীক ব্যবহার অবৈধ। পাশাপাশি তিন মিটার বা ১০ ফুটের বেশি উচ্চতার প্রতীক ব্যবহারও আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়। এসব অবৈধ প্রতীক অপসারণ করা হচ্ছে।’
