সাংবাদিকদের সুরক্ষায় বিশেষ সেল করবে বিএনপি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৬ পিএম, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে বিএনপির নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান/ছবি: সংগৃহীত

ক্ষমতায় গেলে সাংবাদিকদের সুরক্ষায় বিশেষ সেল গঠন করবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। একই সঙ্গে সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের বিচার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও রয়েছে দলটির ইশতেহারে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ঘোষিত ইশতেহারে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিএনপি। শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ ইশতেহার ঘোষণা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে ইশতেহারের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

ইশতেহারের গণমাধ্যম অংশে আরও বলা হয়েছে, পেশাগত স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত; সাংবাদিকদের কাজের সুরক্ষা প্রদান এবং দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের ওপর সব ধরনের আগ্রাসন প্রতিরোধ; ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পুনঃনিরীক্ষণ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা প্রত্যাহার করা হবে।

এছাড়া স্বাধীন রেগুলেটরি বডি গঠন এবং ৩০ দিনের মধ্যে অনলাইন অভিযোগ নিষ্পত্তি; জাতীয় সাংবাদিক অবসর কল্যাণ বোর্ড গঠন এবং সরকারি বিজ্ঞাপনে রাজনৈতিক পক্ষপাত দূর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিএনপি।

