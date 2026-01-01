  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লা-৯ আসন

বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন দিয়ে সরে দাঁড়ালেন স্বতন্ত্র প্রার্থী দোলা

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১২:২৭ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লা-৯ (লাকসাম-মনোহরগঞ্জ) আসনে বিএনপি প্রার্থীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সামিরা আজিম দোলা।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে নগরীর কান্দিরপাড় এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ ঘোষণা দেন।

সংবাদ সম্মেলনে সামিরা আজিম দোলা বলেন, তার প্রয়াত বাবা বিএনপির সাবেক কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, সাবেক সংসদ সদস্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল এম আনোয়ারুল আজিম দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে দলকে সংগঠিত করতে কাজ করেছেন। দলীয় মনোনয়ন না পাওয়ায় স্থানীয় নেতাকর্মীদের অনুরোধে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেন। তবে দলের বৃহত্তর স্বার্থ ও ঐক্যের কথা বিবেচনা করে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. আবুল কালামের পক্ষে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তিনি বলেন, ‘আজ থেকে আমার সব অনুসারী ও সমর্থকদের নিয়ে ধানের শীষের পক্ষে মাঠে কাজ করব।’

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির প্রার্থী মো. আবুল কালাম বলেন, দলীয় মনোনয়ন চাওয়া প্রত্যেক নেতাকর্মীরই গণতান্ত্রিক অধিকার। বিভিন্ন ভুল বোঝাবুঝির কারণে সামিরা আজিম দোলা স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা এবং চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হাজি আমিন উর রশীদ ইয়াছিনের উদ্যোগে লাকসাম-মনোহরগঞ্জ বিএনপি আবারও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে।

তিনি বলেন, আজকের এই সিদ্ধান্ত প্রমাণ করে বিএনপি ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনের মাঠে এগিয়ে যাচ্ছে। এ সময় সামিরা আজিম দোলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা হাজী আমিন উর রশিদ ইয়াছিন বলেন, মনোনয়ন না পেলে অনেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হন—এটি একটি বড় দলের জন্য স্বাভাবিক। তবে দলের স্বার্থই সবার কাছে মুখ্য। সেই জায়গা থেকেই সামিরা আজিম দোলা তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে দলীয় প্রার্থীকে সমর্থন জানিয়েছেন। এজন্য তাকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান মাহমুদ ওয়াসিম, কুমিল্লা মহানগর বিএনপির সভাপতি উৎবাতুল বারী আবু, সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ মোল্লা টিপু, বিএনপি নেতা রশিদ আহমেদ হোসাইনীসহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

