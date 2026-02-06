  2. দেশজুড়ে

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান

গোলামি থেকে মুক্তি ও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন করছে জামায়াত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি পাবনা
প্রকাশিত: ০৭:৩৪ পিএম, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গোলামি থেকে মুক্তি ও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় নির্বাচন করছে জামায়াত

বিগত সরকারের করা গোলামি থেকে মুক্তি ও আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় জামায়াতে ইসলামী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে বলে জানিয়েছেন জামায়াতের নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার ফুটবল মাঠে আসনটির জামায়াতে ইসলামী মনোনীত প্রার্থী ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেনের নির্বাচনি সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। এর আগে ছাত্রশিবিরসহ জামায়াতের বিভিন্ন ইউনিট খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে জনসভায় যুক্ত হয়।

এসময় সাঁথিয়া জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা মোখলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন সাবেক পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মেজর (অব.) মঞ্জুর কাদের, সাঁথিয়ার দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী ব্যারিস্টার নাজিবুর রহমান মোমেন, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি আব্দুল গাফফার খানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা।

অধ্যাপক মুজিবুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, ‌‘আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি বারবার দেশের ক্ষমতায় এসেছে। কিন্তু তারা ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠা করেনি। দেশ পরিচালনার নামে গোলামি করেছে। মানুষের তৈরি মতবাদে দেশ পরিচালনা করেছে। এসব বিষয় আমলে রেখে জামায়াত দুটি কারণে এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। একটি হলো—এই গোলামি থেকে আজাদি প্রতিষ্ঠা। আরেকটি হলো—মানুষের তৈরি মতবাদকে বাতিল করে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা।’

জালেম পালিয়েছে জুলুম পালায়নি উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘যারা এদেশে জুলুম করতে পারে আগামী নির্বাচনে তাদের প্রতিহত করতে হবে। জামায়াতের দাঁড়িপাল্লাকে বিজয়ী করতে হবে। কারণ জামায়াত নারীদের আট ঘণ্টার বিপরীতে পাঁচ ঘণ্টা কজের বিধান করতে চায়। পাঁচ বছরের শিশু ও ৬০ বছরের বৃদ্ধের জন্য ফ্রি চিকিৎসা ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে চায়। শ্রমিকরা যেন মজুরির পাশাপাশি মালিকের লভ্যাংশের ১০ ভাগ পায়, সেই ব্যবস্থা গড়ে তোলাসহ মানবিক ও শান্তির দেশ গড়তে চায়।’

আলমগীর হোসাইন নাবিল/এসআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।