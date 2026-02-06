  2. দেশজুড়ে

ঢাকায় আন্দোলনকারীদের উপর গুলির প্রতিবাদে ভোলায় বিক্ষোভ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৮:১১ পিএম, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ঢাকায় আন্দোলনকারীদের উপর গুলির প্রতিবাদে ভোলায় বিক্ষোভ

শহীদ ওসমান হাদীর হত্যার বিচারের দাবিতে যমুনার সামনে অবস্থানরত আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ ও গুলির প্রতিবাদে ভোলায় বিক্ষোভ হয়েছে।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) রাতে ভোলা প্রেস ক্লাবের সামনে ছাত্র-জনতার আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক ঘুরে শহরের বাংলাস্কুল মোড়ে এসে সড়কে বসে পড়ে।

এসময় তারা বলেন, শহীদ ওসমান হাদীর হত্যার বিচার দাবিতে যমুনার সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান করে আন্দোলনকারীরা। ওই সময় পুলিশ বিনা কারণে লাঠিচার্জ ও গুলি করে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান তারা।

জুয়েল সাহা বিকাশ/এএইচ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।