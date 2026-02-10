  2. দেশজুড়ে

সিলেটে ৪ মাত্রার ভূমিকম্প

প্রকাশিত: ০৬:৫১ পিএম, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
সিলেটে ৪ মাত্রার ভূমিকম্প
সিলেটে ৪ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকেল ৫টা ৩২ মিনিট ৩২ সেকেন্ডে এই কম্পন অনুভূত হয়। এবারের ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেটের সীমান্তবর্তী গোয়াইনঘাট উপজেলার ‘ডাউকি ফল্ট’ এলাকায়।

সিলেট আবহাওয়া অফিসের সহকারী আবহাওয়াবিদ শাহ মো. সজিব হোসাইন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, সিলেট ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪ দশমিক শূন্য। ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল গোয়াইনঘাটে। ঢাকা থেকে উৎপত্তিস্থলের দূরত্ব প্রায় ২১৪ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে।

এর আগে চলতি মাসের ১ ফেব্রুয়ারি ভোরে সিলেটসহ আশপাশের কয়েকটি এলাকায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। সে সময় ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল প্রায় ৩।

