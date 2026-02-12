মিরসরাইয়ে ভোটকেন্দ্র থেকে ছাত্রদলকর্মী আটক

মিরসরাইয়ে ভোটকেন্দ্র থেকে ছাত্রদলকর্মী আটক
চট্টগ্রাম-১ আসনের (মিরসরাই) চুনিমিঝির টেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটকেন্দ্রের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করায় মোবারক হোসেন অপু নামের এক ছাত্রদলকর্মীকে আটক করেছে পুলিশ।
১২ ফেব্রুয়ারি ১১টার দিকে ভোটকেন্দ্রের পরিবেশ অস্থিতিশীল করার অভিযোগে ধানের শীষের সমর্থক ছাত্রদলকর্মী অপুকে আটক করেছেন দায়িত্বরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা।
বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ওই কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিসাইডিং অফিসার মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান। তিনি বলেন, ‘দুপক্ষের মধ্যে হট্টগোলের সময় এক ছাত্রদলের কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। তবে কেন্দ্রের পরিস্থিতি ভালো।’
এম মাঈন উদ্দিন/এসইউ