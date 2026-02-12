তারেক রহমানের আসনে ২টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ

তারেক রহমানের আসনে ২টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৫৬ শতাংশ
উত্তরের জনপদ বগুড়ায় উৎসবমুখর পরিবেশে চলছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ। দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় পর একটি বড় অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে ভোট দিতে পেরে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেছে। বিশেষ করে নারী ও নতুন ভোটারদের সরব উপস্থিতিতে ভোটকেন্দ্রগুলোতে উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।
বগুড়া-৬ (সদর) আসনের সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ জায়েদ ইবনে আবুল ফজল নিশ্চিত করেছেন যে, দুপুর ২টা পর্যন্ত এই আসনে ৫৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ ভোট পড়েছে। এই আসনের মোট ৪ লাখ ৫০ হাজার ৩০৭ জন ভোটারের মধ্যে এরই মধ্যে ভোট দিয়েছেন বড় একটি অংশ।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ৭টায় আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট গ্রহণ শুরু হয়। শীত ও কুয়াশা উপেক্ষা করে ভোরের আলো ফোটার আগেই কেন্দ্রগুলোতে জড়ো হতে থাকেন ভোটাররা। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভোটারদের সারি দীর্ঘ হতে দেখা গেছে।
বগুড়া-৬ আসনে এবার মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন ধানের শীষ প্রতীকে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে জামায়াত ইসলামীর আবিদুর রহমান সোহেল। এছাড়াও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আব্দুল্লাহ আল ওয়াকি (তারা), আবু নুমান মোঃ মামুনুর রশিদ (হাতপাখা) এবং দিলরুবা নূরী (মই)।
সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতে সদর আসনের ১৫০টি কেন্দ্রের সবকটিতেই সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।
উপজেলা প্রশাসক ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা আব্দুল ওয়াজেদ জানান, এই আসনে নিরাপত্তা নিশ্চিতে সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ ও আনসার সদস্যরা সক্রিয় রয়েছেন। নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের নেতৃত্বে স্ট্রাইকিং ফোর্স হিসেবে পুলিশের মোবাইল টিমগুলোও টহল দিচ্ছে।
বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
এল.বি/কেএসকে