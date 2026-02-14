  2. দেশজুড়ে

নাটোরে বিএনপি-জামায়াত সমর্থকদের সংঘর্ষ-গুলি, আহত ৬

প্রকাশিত: ০৪:৩৭ পিএম, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নাটোরের বড়াইগ্রামে জামায়াত কর্মীকে মারধরের জেরে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এসময় বেশ কয়েকরাউন্ড গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন।

শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার ধানাইদহ পূর্বপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আসাব সরকার ও নগর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির হাসিনুর রহমান গুরুতর আহত হয়।

বড়াইগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুস সালাম ও স্থানীয়রা জানান, শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে ধানাইদহ বাজারে নির্বাচনে ভোট দেওয়া সংক্রান্ত বিষয়কে কেন্দ্র করে জামায়াত কর্মী সাব্বিরকে মারধর করে স্থানীয় বিএনপির কর্মীরা। এরই জের ধরে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিএনপি নেতা আসাব সরকারকে মারধর করে জামায়াত কর্মীরা। এরপরই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে জামায়াত-বিএনপির নেতাকর্মীরা। এসময় বেশ কয়েকরাউন্ড গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটে। এছাড়া ৫-৬টি বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে। হাসিনুর রহমানসহ আহতদের দুজনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ও বাকিদের পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।

খবর পেয়ে সেনাবাহিনী, আনসার, পুলিশ বিজিবি সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে। বর্তমানে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। পরে পুলিশ সুপার মো. আব্দুল ওয়াহাব ও জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

পুলিশ সুপার আব্দুল ওয়াহাব বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এলাকায় যৌথবাহিনী টহল দিচ্ছে।

