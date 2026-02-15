কুমিল্লা থেকে সংসদে যাচ্ছে ৬ নতুন মুখ
কুমিল্লার-১১টি আসনের মধ্যে ৮টিতে বিএনপি এবং একটি করে জামায়াত, এনসিপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৬ জন প্রথমবারের মতো সংসদে যাচ্ছেন।
নির্বাচিতরা হলেন- কুমিল্লা-২ (হোমনা-তিতাস) আসনে বিএনপির সেলিম ভূঁইয়া, কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে এনসিপির হাসনাত আব্দুল্লাহ, কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনে বিএনপির জসিম উদ্দিন, কুমিল্লা-৭ (চান্দিনা) আসনে স্বতন্ত্র আতিকুল আলম, কুমিল্লা-৯ (লাকসাম- মনোহরগঞ্জ) আসনে বিএনপির আবুল কালাম, কুমিল্লা-১০ (নাঙ্গলকোট-লালমাই) আসনে বিএনপির মোবাশ্বের আলম ভূঁইয়া।
কুমিল্লা জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্য মতে, কুমিল্লা-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী সেলিম ভুঁইয়া ১৩ হাজার ৯৯২ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। প্রাপ্ত ভোট ৭৭ হাজার ৩৭। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ মতিন পেয়েছেন ৬৩ হাজার ৪৫ ভোট। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ৭৫ হাজার ৬৬।
কুমিল্লা-৪ আসনে এনসিপির প্রার্থী হাসনাত আবদুল্লাহ ১ লাখ ১৬ হাজার ৬৯৮ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। প্রাপ্ত ভোট ১ লাখ ৬৬ হাজার ৮১। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী গণঅধিকারের জসিম উদ্দিন পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৮৮৫ ভোট। এই আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ১০ হাজার ৫৫৯।
কুমিল্লা-৫ আসনে বিএনপির জসিম উদ্দিন ৯ হাজার ৯৩৮ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। তার প্রাপ্ত ভোট ১ লাখ ৩৪ হাজার ৪৮৫ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রার্থী ড. মোবারক হোসেন দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ২৪ হাজার ৫৪৭ ভোট। এই আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৭৬ হাজার ৭৮।
কুমিল্লা-৭ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী আতিকুল আলম ৪৩ হাজার ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। প্রাপ্ত ভোট ৯১ হাজার ৬৯০। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির রেদোয়ান আহমেদ পেয়েছেন ৪৮ হাজার ৬৯০ ভোট। এই আসনে মোট ভোটার ৩ লাখ ২৯ হাজার ১৬৬।
কুমিল্লা-৯ আসনে বিএনপর আবুল কালাম ৫১ হাজার ৪৭ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। তার প্রাপ্ত ভোট ১ লাখ ৭০ হাজার ৮ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াত প্রার্থী ড. সৈয়দ এ কে এম সরওয়ার উদ্দিন সিদ্দিকী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ১ লাখ ১৮ হাজার ৯৬১ ভোট। এই আসেন মোট ভোটার ৪ লাখ ৭৮ হাজার ৫৩৫।
কুমিল্লা-১০ আসনে বিএনপির মোবাশ্বের আলম ভুইয়া ৪৫ হাজার ৬৯৭ ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন। তার প্রাপ্ত ভোট ১ লাখ ৬৩ হাজার ৬৬৭ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মাওলানা ইয়াছিন আরাফাত পেয়েছেন ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৩৩ ভোট। এই আসেন মোট ভোটার ৫ লাখ ৩৬ হাজার ২২৮।
