সিরাজগঞ্জ-৫
বিএনপির প্রার্থী আমিরুল ইসলাম এগিয়ে
সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) আসনের ৭৫টি কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ফলাফলে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপি প্রার্থী আমিরুল ইসলাম। তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮০ হাজার ৯৯৮ ভোট। অপরদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী আলী আলম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৬৮ হাজার ৩৩০ ভোট।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে এ চিত্র পাওয়া গেছে। এ আসনে মোট ১৩১টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে ৫৬টি কেন্দ্রের ফলাফল এখনও বাকি রয়েছে।
এমএএম/এমএসএম