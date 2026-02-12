  2. দেশজুড়ে

সিরাজগঞ্জ-৫

বিএনপির প্রার্থী আমিরুল ইসলাম এগিয়ে

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১০:২১ পিএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বিএনপির প্রার্থী আমিরুল ইসলাম এগিয়ে

সিরাজগঞ্জ-৫ (বেলকুচি-চৌহালী) আসনের ৭৫টি কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত ফলাফলে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপি প্রার্থী আমিরুল ইসলাম। তিনি ধানের শীষ প্রতীকে পেয়েছেন ৮০ হাজার ৯৯৮ ভোট। অপরদিকে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রার্থী আলী আলম দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে পেয়েছেন ৬৮ হাজার ৩৩০ ভোট।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত স্থানীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে এ চিত্র পাওয়া গেছে। এ আসনে মোট ১৩১টি ভোটকেন্দ্র রয়েছে। যার মধ্যে ৫৬টি কেন্দ্রের ফলাফল এখনও বাকি রয়েছে।

এমএএম/এমএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।