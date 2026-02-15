  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে দুই বাসের সংঘর্ষে নারীসহ আহত ১৫

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ০২:৪৯ পিএম, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
বাগেরহাটে দুই বাসের সংঘর্ষে নারীসহ আহত ১৫

বাগেরহাটের ফকিরহাটে দুটি যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে নারীসহ ১৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। রোববার (১৫ ফেব্রুয়ারি) সকাল ১০টার দিকে খুলনা-ঢাকা মহাসড়কে ফকিরহাট বিশ্বরোড মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা খুলনাগামী বিএম লাইন পরিবহন বিশ্বরোড মোড়ে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা মাদারীপুরগামী রূপসি বাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর পৌনে এক ঘণ্টার মতো যানবাহন চলাচল বন্ধ ছিল।

আহতরা হলেন- ব্যাংক কর্মকর্তা মানবেন্দ্র নারায়ন সরকার (৪৫), নাছিমা বেগম (৬০), শিল্পী মন্ডল (৪০), রাজিয়া বেগম (৫০), সোনিয়া আক্তার (৩৫), নিরঞ্জন কুমার দাশ (৫০), হালিমা বেগম (৪২), মিনতী রানী ঢালী (৪০) ও কপিল রায় (৩৫)।

বাগেরহাটে দুই বাসের সংঘর্ষে নারীসহ আহত ১৫

বাগেরহাট ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স এর উপ-সহকারী পরিচালক মো. বজলুর রহমান জানান, খবর পেয়ে ফকিরহাট ফায়ার সার্ভিসের একটি দল তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে এসে আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে ভর্তি করে। আহতদের মধ্যে ৬ জন নারী ও ৯ জন পুরুষ রয়েছেন। আহতরা বেশিরভাগ রূপসি বাসের যাত্রী বলে জানান তিনি।

মোল্লাহাট হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান হাওলাদার বলেন, দুটি বাসেরই সামনের অংশ দুমড়েমুচড়ে গেছে। বাস দুটিকে সড়কের ওপর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এখন যান চলাচল স্বাভাবিক রয়েছে।

নাহিদ ফরাজী/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।