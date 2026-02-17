খুলনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ৯

খুলনায় বিএনপি-জামায়াত সংঘর্ষ, আহত ৯
খুলনার তেরখাদায় বিএনপি-জামায়াত নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় উপজেলার মধুপুর ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে খুলনা-৪ আসনের বিজয়ী বিএনপি প্রার্থী আজিজুল বারী হেলাল ও জামায়াত প্রার্থী মাওলানা সাখাওয়াত হোসেনকে নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে দুই দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এ সময় স্থানীয় বাসিন্দা সুজন (২৫), এমরান শেখ (৬০), এরাদত মোল্যা, আনোয়ার মোল্যা,কমরুল শেখ (৩২), হুমায়ুন মূল্যা, সাদী শেখ,সাইফুল মোল্যা (৩০) ও রাসেল মোল্যা আহত হন। আহতরা বিএনপির সমর্থক বলে জানা যায়।
তেরখাদা থানার অফিসার ইনচার্জ মো. শহিদুল্লাহ বলেন, ঘটনাস্থলে আমরা পৌঁছেছি। বর্তমানে পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। আহতদের চিকিৎসার জন্য খুলনায় সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
আরিফুর রহমান/কেএইচকে/এএসএম