ইফতার আয়োজনে আর্থিক সহায়তা চাইলেন ব্যারিস্টার ফুয়াদ
বরিশাল-৩ এর প্রান্তিক ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষকে ইফতার করাতে আর্থিক সহায়তা চেয়েছেন আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ভূঁইয়া (ব্যারিস্টার ফুয়াদ)।
বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) রাতে নিজের ফেসবুক পেজ থেকে ১ মিনিট ১৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও পোস্ট করে এ সহায়তা চান তিনি।
ভিডিও বার্তায় ফুয়াদ বলেন, আমার বরিশাল-৩ আসনে ছয় শতাধিক মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা রয়েছে। আমরা চাইছি প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানে রমজান উপলক্ষে ন্যূনতম কিছু সহযোগিতা করতে। পাঁচটা বড় নদী ঘেরা প্রত্যন্ত ও প্রান্তিক অঞ্চলে রমজান মাসের ইফতারের খরচ মেটাতে দরকার আপনাদের দোয়া ও আর্থিক সহযোগিতা।
ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, রমজান মুবারক। আসন্ন মাহে রমজানে ইফতারের জন্য আপনাদের আর্থিক সহযোগিতা প্রয়োজন।
ব্যারিস্টার ফুয়াদ তার ভিডিওতে আরও বলেন, ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে জুলাই সনদের ভিত্তিতে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণের লড়াইটা চলমান রাখা শত শত শহীদদের রেখে যাওয়া আমানত।
আসুন, সকলে মিলে শহীদ ওসমান হাদির দায় ও দরদের বাংলাদেশ গড়ি। ইনকিলাব মঞ্চ, ইনকিলাব কালচারাল সেন্টার, ইনসাফ ও আজাদীর লড়াইটা চালিয়ে যাই।
এর আগেও তিনি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নির্বাচনী তহবিলে সহযোগিতা চেয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছিলেন। তখন ৩৯ লাখ টাকার বেশি অনুদান পেয়েছিলেন বলে পরে পোস্টে করে জানিয়েছিলেন তিনি।
