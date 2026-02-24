কাপড়ের হাটের সিন্ডিকেট ভাঙার ঘোষণা দিলেন এমপি আফজাল

কাপড়ের হাটের সিন্ডিকেট ভাঙার ঘোষণা দিলেন এমপি আফজাল
কুষ্টিয়ার কুমারখালীর ঐতিহ্যবাহী কাপুড়িয়া হাটের সিন্ডিকেট ভাঙার ঘোষণা দিয়েছেন কুষ্টিয়া-৪ (খোকসা–কুমারখালী) আসনের সংসদ সদস্য মো. আফজাল হোসেন।
মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৮টার দিকে হাট পরিদর্শনকালে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এসময় সার্বিক পরিস্থিতি, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ব্যবসায়ীরা তাদের বক্তব্য তুলে ধরেন। বিশেষ করে বাজারে অনিয়ম ও সিন্ডিকেট কার্যক্রমের অভিযোগ সামনে আসে।
এসময় এমপি বলেন, বাজার ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত এবং কোনো ধরনের সিন্ডিকেট বরদাস্ত করা হবে না। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও একটি সুশৃঙ্খল বাজারব্যবস্থা গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এ সময় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কুমারখালী পৌরসভা শাখার নেতারা, বাজার কমিটির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তারা বাজার উন্নয়নে সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
