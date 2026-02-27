  2. দেশজুড়ে

ফ্যামিলি কার্ডের জন্য ১০০ টাকা করে দাবি, ভিডিও ভাইরাল
ভোলায় ফ্যামিলি কার্ডের জন্য আবেদন করার নামে কয়েকজন নারীর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পরিষদের নারী উদ্যোক্তার বিরুদ্ধে। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে।

ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার চর কলমি ইউনিয়নে এ ঘটনা ঘটে। অভিযুক্ত নারী সুরমা বেগম চর কলমি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোক্তা।

স্থানীয় মো. সজিব ও মো. রায়হান জানান, চর কলমি ইউনিয়নের কয়েকজন নারী ইউনিয়ন পরিষদে আসেন। তারা উদ্যোক্তা সুরমা বেগমের কাছে ফ্যামিলি কার্ডের বিষয়ে জানতে চান। এসময় ফ্যামিলি কার্ডের জন্য আবেদন করতে সুরমা বেগম তাদের কাছে ১০০ টাকা করে দাবি করেন। কিন্তু তাদের ফ্যামিলি কার্ড করে দিতে পারেননি তিনি। কারণ চর কলমি ইউনিয়নটি ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় নেই। পরে ভুক্তভোগী নারীরা তাদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা ফেরত চান।

এ বিষয়ে নারী উদ্যোক্তা সুরমা বেগম জানান, তিনি তাদের আবেদন করিয়ে দেবেন বলে পারিশ্রমিক বাবদ ১০০ টাকা করে নিয়েছেন। কিন্তু পরে সেটা তিনি ফেরত দিয়ে দিয়েছেন। তিনি দাবি করেন, পরিশ্রম করে টাকা নিলে দোষের কিছু নয়।

চর কলমি ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসক খলিলুর রহমান বলেন, বিষয়টি তিনি স্থানীয়দের কাছে শুনে সুরমা বেগমের কাছে জানতে চাইলে তিনি তার অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন।

তিনি আরও জানান, চর কলমি ইউনিয়ন পরিষদের নারী উদ্যোক্তা সুরমা বেগমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তিনি চরফ্যাশন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে জানিয়েছেন। আশা করা যায়, সুরমা বেগমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

