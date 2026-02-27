  2. লাইফস্টাইল

৫ মিনিটেই বানিয়ে নিন আনারসের শরবত

লাইফস্টাইল ডেস্ক
লাইফস্টাইল ডেস্ক লাইফস্টাইল ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৪:৫৮ পিএম, ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
৫ মিনিটেই বানিয়ে নিন আনারসের শরবত
প্রতীকী ছবি, এআই দিয়ে বানানো

সারাদিন পানাহার থেকে বিরতির পর শরীর চায় সতেজতা আর তাৎক্ষণিক এনার্জি। এমন সময়ের জন্য দারুণ উপযোগী আনারসের শরবত। মাত্র ৫ মিনিটেই ঘরে থাকা সহজ উপকরণ দিয়ে তৈরি করা যায় এই পুষ্টিকর ও রিফ্রেশিং পানীয়। তাই ইফতারের টেবিলে রাখুন আনারসের শরবত। রইলো রেসিপি-

উপকরণ

  • আনারস কুচি ২ কাপ
  • পুদিনা কুচি ১ টেবিল চামচ
  • লেবুর রস ১ চা চামচ
  • বিট লবণ আধা চা চামচ
  • চিনি ১ টেবিল চামচ
  • লবণ স্বাদমতো

আরও পড়ুন:

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই সব উপকরণ একসঙ্গে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। এরপর শরবত ছাকনি দিয়ে ছেঁকে ১ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। পরিবেশনের সময় গ্লাসে বরফ কুচি ও তাজা পুদিনা পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

জেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

ইফতারে ঝটপট বানিয়ে নিন লেবুর শরবত

ইফতারে ঝটপট বানিয়ে নিন লেবুর শরবত

গরমে তৃষ্ণা মেটাবে তরমুজের শরবত

গরমে তৃষ্ণা মেটাবে তরমুজের শরবত

অল্প সময়ে বানিয়ে নিন তেঁতুলের শরবত

অল্প সময়ে বানিয়ে নিন তেঁতুলের শরবত

ইফতারে থাকুক পুষ্টিকর খেজুরের শরবত

ইফতারে থাকুক পুষ্টিকর খেজুরের শরবত