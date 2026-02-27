৫ মিনিটেই বানিয়ে নিন আনারসের শরবত

৫ মিনিটেই বানিয়ে নিন আনারসের শরবত
সারাদিন পানাহার থেকে বিরতির পর শরীর চায় সতেজতা আর তাৎক্ষণিক এনার্জি। এমন সময়ের জন্য দারুণ উপযোগী আনারসের শরবত। মাত্র ৫ মিনিটেই ঘরে থাকা সহজ উপকরণ দিয়ে তৈরি করা যায় এই পুষ্টিকর ও রিফ্রেশিং পানীয়। তাই ইফতারের টেবিলে রাখুন আনারসের শরবত। রইলো রেসিপি-
উপকরণ
- আনারস কুচি ২ কাপ
- পুদিনা কুচি ১ টেবিল চামচ
- লেবুর রস ১ চা চামচ
- বিট লবণ আধা চা চামচ
- চিনি ১ টেবিল চামচ
- লবণ স্বাদমতো
যেভাবে তৈরি করবেন
প্রথমেই সব উপকরণ একসঙ্গে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। এরপর শরবত ছাকনি দিয়ে ছেঁকে ১ ঘণ্টা ফ্রিজে রেখে দিন। পরিবেশনের সময় গ্লাসে বরফ কুচি ও তাজা পুদিনা পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।
জেএস