খুলনায় ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক গ্রেফতার

খুলনায় ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ, যুবক গ্রেফতার
খুলনায় ৮ বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগে পুলিশ শিপন কুমার দাস (৩৫) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে খালিশপুর পিপলস গেট সংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ভিকটিম প্রথম শ্রেণির ছাত্রী। সে প্রাইভেট শেষে বাসায় এসে ঘরে ছিল। বাসায় মেয়েকে একা রেখে পাশের বাড়ির চাচার বাড়িতে মাছ কাটার জন্য যান তার মা। সেখান থেকে ঘরে ফিরে মেয়েকে দেখতে না পেয়ে খুঁজতে থাকেন। কিছুক্ষণ পর শিপন কুমারের বাড়ি থেকে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে আসে শিশুটি। কান্নার কারণ জানতে চাইলে মেয়ে বলে শিপন দুপুরে খাবার কিনে দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে ডেকে নিয়ে তাকে ধর্ষণ করে। বিষয়টি কাউকে না বলার জন্য সে হুমকি প্রদান করে।
খালিশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তৌহিদুজ্জামান বলেন, ভিকটিমের মা গৃহপরিচারিকার কাজ করেন। অভিযুক্ত শিপন রেজাউল করিমের বাড়ির কেয়ারটেকার। বিষয়টি প্রথমে চাপা থাকলেও পরবর্তীতে জানাজানি হয়। এ ঘটনায় ভিকটিমের মা খালিশপুর থানায় মামলা দায়ের করেছেন।
তিনি আরো বলেন, শিপনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরবর্তীতে শিশুটিকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
