যুবদল নেতার মাদক সেবনের ভিডিও ভাইরাল, ক্ষোভ নেতাকর্মীদের
কিশোরগঞ্জে যুবদলের এক নেতার মাদক সেবনের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। এতে এলাকায় ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘিরে দলীয় নেতাকর্মীদের মধ্যেও ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।
শনিবার (২৮ ফেব্রুয়ারি) ৩৭ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ক্লিপ ছড়িয়ে পড়ার পরপরই তা দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায়। এতে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন স্থানীয় নেতারা।
অভিযুক্ত ব্যক্তি মো. রায়হান গন্ধী আলী কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বিন্নাটি ইউনিয়ন যুবদলের সদস্য সচিব বলে জানা গেছে।
ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে একটি কক্ষে বসে থাকা অবস্থায় তাকে একটি পদার্থ গরম করে সেবন করতে দেখা যায়। ধারণা করা হচ্ছে, উপস্থিত অন্য কারও মাধ্যমে ভিডিওটি ধারণ করা হয় এবং পরে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।
ভিডিওটি প্রকাশের পর ফেসবুকে অনেকেই মন্তব্য করে অভিযুক্ত নেতার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক উপজেলা যুবদলের এক নেতা বলেন, উপজেলা পর্যায়ের কোনো নেতার এমন ভিডিও প্রকাশ্যে এলে দলের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি দ্রুত সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান।
এ বিষয়ে অভিযুক্ত মো. রায়হান গন্ধী আলীর সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
বিন্নাটি ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক খাইরুল ইসলাম বলেন, রায়হান গন্ধী ভালো ছেলে। রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিতভাবে ভিডিওটি ছড়ানো হতে পারে।
কিশোরগঞ্জ জেলা যুবদলের সভাপতি খসরুজ্জমান শরীফ বলেন, বিষয়টি তিনি জেনেছেন। তথ্য-প্রমাণ যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
