ইডেনে আজ মহারণ, ভারত না ওয়েস্ট ইন্ডিজ- কে যাবে সেমিফাইনালে?

ইডেনে আজ মহারণ, ভারত না ওয়েস্ট ইন্ডিজ- কে যাবে সেমিফাইনালে?
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইডেন গার্ডেন্সে আজ মুখোমুখি টুর্নামেন্টের দুই সেরা ছক্কাবাজ দল- ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ম্যাচটি কার্যত ‘উইনার-টেকস-অল’ জিতলেই সেমিফাইনাল, হারলেই বিদায়।
সূচি আগেই জানা ছিল; কিন্তু এমন উচ্চ-ঝুঁকির সমীকরণ অনেকেরই প্রত্যাশায় ছিল না। নিজেদের মাটিতে ভারত ছিটকে যেতে পারে- এই সম্ভাবনাও যেমন চমক, তেমনি জিতলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেমিতে ওঠাও বিস্ময়।
ধারণা এখনো ভারতের পক্ষেই- দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে একমাত্র হোঁচট সামলে তারা সেমিতে উঠবে। তবে টি-টোয়েন্টির প্রাণই অনিশ্চয়তা। দুই দলের পথচলায় মিলও আছে- দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে বড় হার, জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দাপুটে জয়। এমনকি জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে তাদের স্কোরও ছিল প্রায় কাছাকাছি।
২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে শুরু হওয়া ভারতের দাপুটে যাত্রায় ওয়েস্ট ইন্ডিজই একমাত্র দল, যাদের মুখোমুখি তারা হয়নি। বরং ২০২৩ সালের আগস্টে সিরিজে ভারতের বিপক্ষে শেষ জয়টিও ইন্ডিজের।
ছক্কায় সমানে-সমান, বোলিংয়ে এগিয়ে ভারত
এই বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি ছক্কা হাঁকানো দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাদের চেয়ে মাত্র তিনটি কম, ৬৩ ছক্কা মেরেছে ভারত। তবে বল হাতে পার্থক্য স্পষ্ট- ভারতের বোলাররা ম্যাচ-উইনার, গতি ও রহস্য দুই-ই আছে। ভুলের জায়গা রাখে। ইন্ডিজের বোলিং ইউনিট তুলনামূলক রক্ষণাত্মক; ভারতকে হারাতে হলে তাদের পক্ষে সবকিছু ঠিকঠাক যেতে হবে।
স্পটলাইট: অভিষেক শর্মা বনাম রস্টোন চেজ
জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ২৬ বলে ফিফটি পেলেও তা ছিল অভিষেক শর্মার টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের দ্বিতীয়- সবচেয়ে ধীর অর্ধশতক। প্রথম চার ম্যাচে করেছিলেন মাত্র ১৫ রান। অফস্পিনের বিপক্ষে ১৭ বলে ১৩ রান- এই ধীরতা আজ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কারণ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ স্কোয়াডে একমাত্র স্পিনার যিনি স্বাভাবিক ডেলিভারি বাঁ-হাতি ব্যাটারের বাইরে নিয়ে যান, তিনি রস্টোন চেজ। ভারতের সম্ভাব্য সেরা আটে পাঁচজনই বাঁহাতি- চেজের ভূমিকা তাই বড়।
জিম্বাবুয়ে ম্যাচের পর বাবাকে হারান রিঙ্কু সিং। তিনি ওই ম্যাচ খেলেননি; বাঁহাতি ভিড় ভাঙতে একাদশে আসেন সাঞ্জু স্যামসন। রিঙ্কু শনিবার রাতে দলে যোগ দিতে পারেন, তবে আজ খেলার সম্ভাবনা কম।
সম্ভাব্য একাদশ
ভারত: অভিষেক শর্মা, সাঞ্জু স্যামসন (উইকেটরক্ষক), ইশান কিশান, তিলক বার্মা, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবাম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, আর্শদীপ সিং, জাসপ্রিত বুমরাহ, বরুণ চক্রবর্তী।
ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্র্যান্ডন কিং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চোট পেলেও এখন ফিট- পরিবর্তনের ইঙ্গিত নেই।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ: ব্র্যান্ডন কিং, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), শিমরন হেটমায়ার, রোভম্যান পাওয়েল, রস্টোন চেজ, শেরফানে রাদারফোর্ড, রোমারিও শেফার্ড, জেসন হোল্ডার, ম্যাথিউ ফোর্ড, গুদাকেশ মোতি, শামার জোসেফ।
পিচ ও আবহাওয়া
ভারত হার ছাড়া বাদ পড়তে পারে কেবল ম্যাচ ভেস্তে গেলে বা সুপার ওভারের সময় না পেলে- প্রথম সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কলকাতায় উষ্ণ সন্ধ্যা, বৃষ্টির আশঙ্কা নেই। কোচ ড্যারেন স্যামির ভাষায়, পিচ কিছুটা শুষ্ক দেখাচ্ছে।
পরিসংখ্যান ও তথ্য
- ১৯৮৩ সালের পর থেকে ইডেনে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচে ভারতকে হারাতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ- ড্র ২, হার ৯ (এর মধ্যে ৪টি টি-টোয়েন্টি)।
- ২০১৬ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকে কোনো আইসিসি ইভেন্টের সেমিফাইনালে ওঠেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ।
কোচদের কথা
ভারতের সহকারী কোচ রায়ান টেন ডেসকাট বলেছেন, ‘শুধু আটকানো- এই পুরোনো টি-টোয়েন্টি ভাবনা এখন আর চলে না। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ঝুঁকি-পুরস্কারের খেলাই খেলে। বোলিং ইউনিট হিসেবে আমরা চ্যালেঞ্জের অপেক্ষায়।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রধান কোচ ড্যারেন স্যামির কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস, ‘আমি কি আমার একাদশ বলব? না, বলব না। তবে এটুকু বলি- আমার সব সৈনিক কাল গোলিয়াথকে নামাতে প্রস্তুত।’
