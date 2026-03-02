কুমিল্লা সীমান্তে কোটি টাকার ভারতীয় মালামাল জব্দ

কুমিল্লা সীমান্তে কোটি টাকার ভারতীয় মালামাল জব্দ
কুমিল্লার সদর দক্ষিণ উপজেলার লক্ষীপুর সীমান্ত এলাকায় থেকে অবৈধ ভারতীয় মোবাইল ডিসপ্লে ও বাজি উদ্ধার করেছে বিজিবি। উদ্ধারকৃত মালামালের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৮ লাখ ৯৪ হাজার টাকা।
সোমবার (২ মার্চ) বিকালে বিষয়টি নিশ্চিত করেন কুমিল্লা ব্যাটালিয়নের (১০ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মীর আলী এজাজ।
তিনি জানান, সোমবার সকালে কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার যশপুর বিওপির লক্ষীপুর পোস্টের বিশেষ টহলদল দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে।
অভিযানকালে সীমান্তের প্রায় ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ‘বলের ডেপা’ নামক স্থানে মালিকবিহীন অবস্থায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ ভারতীয় মোবাইল ডিসপ্লে এবং ‘কিং কোবরা’ ব্র্যান্ডের বাজি উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মালামালের বাজারমূল্য পড়ায় এক কোটি আট লাখ ৯৪ হাজার টাকা।
বিজিবি অধিনায়ক আরও জানান, জব্দকৃত মালামাল বিধি মোতাবেক কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে। সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবির এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/এমএস