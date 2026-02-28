রাজশাহীতে বিএনপির দুই গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত ১
রাজশাহীর চারঘাটে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) রাত ১০টার দিকে উপজেলার ইউসুফপুর ইউনিয়নের সিপাইপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতের নাম মো. এরশাদ আলী (৬৫)। তিনি ইউসুফপুর ইউনিয়নের সিপাইপাড়া এলাকার শহীদ আলীর ছেলে। এরশাদ ইউসেফপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সহ-সভাপতি। চারঘার থানার উপ-পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয়রা জানায়, ইউসুফপুর ইউনিয়নের সিপাইপাড়া এলাকার স্থানীয় এক জলসায় প্রধান অতিথি করাকে কেন্দ্র করে বর্তমান সংসদ সদস্য ও রাজশাহী জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. আবু সাইদ চাঁদ গ্রুপ এবং জেলা যুবদলের সাবেক আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বল গ্রুপের সমর্থকদের মধ্যে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে আবু সাইদ চাঁদ গ্রুপের সদস্য এরশাদ আলী গুরুতর আহত হন। পরে তাকে দ্রুত রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়।
জানা গেছে, একই দিন বাদ এশা সিপাইপাড়া জামে মসজিদের উদ্যোগে আয়োজিত একটি ইসলামি জলসায় প্রধান অতিথি হিসেবে কাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। একপর্যায়ে তা সংঘর্ষে রূপ নেয়।
চারঘার থানার উপ-পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম বলেন, জলসায় প্রধান অতিথি কাকে করা হবে সেই নিয়ে সকাল থেকেই উত্তেজনা চলছিল। এরই মধ্যে আজ রাতে তারাবির নামাজ পড়ে এরশাদ যখন বাড়ি যাচ্ছিলেন, এ সময় পথে ৭/৮ জন তাকে লাঠি দিয়ে পেটায়। এতে তার মৃত্যু হয়।
তিনি আরও বলেন, এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তুতি চলছে। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।
সাখাওয়াত হোসেন/কেএইচকে/এএসএম