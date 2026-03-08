  2. দেশজুড়ে

ভোলায় জমি দখল নিয়ে বিরোধ, কৃষককে গুলি

প্রকাশিত: ০৩:৪৪ পিএম, ০৮ মার্চ ২০২৬
ভোলার রাজাপুরে ফসলি জমি দখল নিয়ে বিরোধকে কেন্দ্র করে এক কৃষককে গুলি করেছে প্রতিপক্ষের লোকজন। রোববার (৮ মার্চ) সকালে ভোলার চর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

গুলিবিদ্ধ কৃষকের নাম মো. সুমন সর্দার (৩০)। তিনি ভোলার রাজাপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের জনতা বাজার এলাকার বাসিন্দা।

স্থানীয়রা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ভোলার চরে জমি চাষাবাদ ও বর্গা দিয়ে আসছিলেন তিনি। এবারও জমি তরমুজ চাষিদের কাছে বর্গা দেন। কিন্তু সম্প্রতি আমাদের কাছ থেকে বর্গা নেওয়া তরমুজ চাষিদের কাছে মিন্টু খাঁ, নাহিল খাঁ, মো. ইকরাম ও মো. সেলিম জমি দাবি করে টাকা দাবি করেন। আমরা এতে বাধা দিই। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পুলিশকে বিষয়টি জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে সকালে মাঠে আহত সুমনসহ কয়েকজন কৃষক গরু চরাতে গেলে তাদের লক্ষ্য করে গুলি বর্ষণ করে প্রতিপক্ষরা। ওই গুলিতে একজন গুলিবিদ্ধ হন।

ভোলা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনিরুল ইসলাম জানান, বিষয়টি শুনে হাসপাতালে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। থানায় এখনও কেউ অভিযোগ করেননি।

