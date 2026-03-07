ভিজিএফ কার্ড বিএনপি-জামায়াতকে ভাগ করে দিলো প্রশাসন

ভিজিএফ কার্ড বিএনপি-জামায়াতকে ভাগ করে দিলো প্রশাসন
পাবনার ঈশ্বরদীতে ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দুস্থ পরিবারের জন্য সরকারি বরাদ্দ চার হাজার ৬২৫টি ভিজিএফ কার্ড (ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং) বিএনপি-জামায়াত নেতাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।
বৃহস্পতিবার (৫ মার্চ) বিকালে ঈশ্বরদী পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে সভা শেষে দুই দলের নেতাদের মধ্যে এই কার্ড ভাগ করে দেওয়া হয়।
মেয়র বা কাউন্সিলর না থাকায় বিএনপি-জামায়াত ইসলামী নেতাদের মাঝে এ কার্ড ভাগ করে দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক আরিফুর রহমান।
খোঁজ নিয়ে জানা যায়, বৈঠকে চার হাজার ৬২৫টি কার্ডের মধ্যে উপজেলার বিভিন্ন এলাকার দুস্থদের জন্য ৬২৫টি কার্ড রেখে বাকি চার হাজার কার্ড বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে ভাগাভাগি করা হয়। এতে বিএনপিকে দুই হাজার, জামায়াতকে এক হাজার ২০০ এবং বিএনপির বিদ্রোহী গ্রুপের নেতাদের জন্য ৮০০টি কার্ড ভাগ করে দেওয়া হয়।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌরসভার প্রশাসক আরিফুর রহমানের সভাপতিত্বে কার্ড ভাগাভাগির বৈঠকে ছিলেন পৌরসভার সাবেক মেয়র ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মকলেছুর রহমান বাবলু, পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা গোলাম আজম, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন জনি, ঈশ্বরদী থানার ওসি মমিনুজ্জামান, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আলী এহসান, শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি নান্নু রহমান, ঈশ্বরদী পৌরসভার পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা জহুরুল ইসলামসহ পৌরসভার অন্য কর্মকর্তারা।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক আরিফুর রহমান বলেন, এসব কার্ড সাধারণত মেয়র-কাউন্সিলরদের মাধ্যমে ওয়ার্ডে দুস্থ পরিবারের মধ্যে বণ্টন করা হয়। কিন্তু এখন পৌরসভায় মেয়র বা কাউন্সিলর নেই, তাই ঝামেলা এড়াতে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর শীর্ষ নেতাদের পৌরসভায় ডেকে তাদের মধ্যে কার্ড ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছে। তারা এসব কার্ড দুস্থদের মধ্যে বণ্টন করবেন।
