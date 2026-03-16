কুমিল্লায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো আনসার সদস্যের

কুমিল্লায় ট্রাকের ধাক্কায় প্রাণ গেলো আনসার সদস্যের
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের একটি মিক্সার ট্রাকের ধাক্কায় শাহ আলম ভূঁইয়া (৫৫) নামের এক আনসার সদস্যের মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (১৫ মার্চ) রাত ৮টায় বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) লুৎফুর রহমান মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
শাহ আলম উপজেলার পীরযাত্রাপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ শ্যামপুর গ্রামের মৃত শব্দর আলী ভূঁইয়ার ছেলে।
পুলি ও নিহতের স্বজনরা জানায়, শনিবার বিকেলে ডিউটি শেষে বুড়িচং থেকে বাড়ি ফেরার পথে বুড়িচং–মীরপুর মেজর এম এ গণি সড়কের বুড়িচং মধ্যবাজার এলাকায় রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের একটি মিক্সার ট্রাক তাকে ধাক্কা দেয়। পরে তিনি গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। রোববার সন্ধ্যা ৬টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় কুমেক হাসপাতালে তিনি মারা যান।
বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মতা (ওসি) লুৎফুর রহমান বলেন, আনসার সদস্য শাহ আলম সন্ধ্যা ৬টার দিকে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বলে খবর পেয়েছি। এ ঘটনায় লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
