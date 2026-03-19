চুয়াডাঙ্গায় কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ে লন্ডভন্ড দুই গ্রাম, বৃদ্ধ নিহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চুয়াডাঙ্গা
প্রকাশিত: ১০:১০ এএম, ১৯ মার্চ ২০২৬
চুয়াডাঙ্গায় কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ে লন্ডভন্ড দুই গ্রাম, বৃদ্ধ নিহত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় কয়েক সেকেন্ডের ঝড়ের আঘাতে দুটি গ্রাম লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। এতে দেওয়ালচাপায় আকমান আলী (৭০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এছাড়া কয়েকজন সামান্য আহত হয়েছেন।

বুধবার (১৮ মার্চ) রাত সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার হারদি ইউনিয়নের হারদি ও উদয়পুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ঝড়ে ২০টি বাড়িঘর ভেঙে ও উড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বৈদ্যুতিক খুঁটি ও অসংখ্য গাছপালা। এতে কয়েকটি ইউনিয়ন বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কার্যক্রম করে চালিয়ে স্বাভাবিক করে। ঝড় ও বৃষ্টির কারণে গৃহহীন হয়ে পড়া অন্তত অর্ধশতাধিক পরিবার এখন দুর্ভোগে।

ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ও হারদি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশিকুজ্জামান ওল্টু।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ইনচার্জ আব্দুল্লাহ আল-মামুন বলেন, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করা হয়েছে। সড়কের ওপর পড়ে থাকা গাছ ও বৈদ্যুতিক খুঁটি অপসারণ করা হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ পরে নিরূপণ করা হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) পান্না আক্তার জানান, ঘটনাস্থলে ফায়ার সার্ভিস ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা কাজ করেছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

হুসাইন মালিক/এফএ/এমএস

