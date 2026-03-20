মাদারীপুর পিকআপ-ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত ১০
মাদারীপুরের রাজৈরে যাত্রীবহনকারী পিকআপ ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই শিশুসহ ১০ জন আহত হয়েছেন। শুক্রবার (২০ মার্চ) সকালে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের রাজৈরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।
হাইওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঢাকা থেকে যাত্রীবহন করে একটি পিকআপ বরিশালের দিকে যাচ্ছিল। মাদারীপুরের রাজৈর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আসলে বিপরীত দিক বরিশাল থেকে ছেড়ে আসা অপর একটি গাছবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুই শিশুসহ ১০ জন আহত হয়। খবর পেয়ে আহতদের উদ্ধার করে রাজৈর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে হাইওয়ে পুলিশ। দুর্ঘটনার পর ঢাকা বরিশাল মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় । পরে দুর্ঘটনা কবলিত যানবাহন দুটি সরিয়ে নিলে দেড় ঘণ্টা পর সকাল সাড়ে ৭টার দিকে সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।
মাদারীপুরের মোস্তফাপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওনি) মামুন আল রশিদ বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, চালক ঘুমে থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ও বর্তমানে যান চলাচল স্বাভাবিক আছে।
