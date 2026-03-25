জেলা প্রতিনিধি ভোলা
প্রকাশিত: ০৯:২৩ এএম, ২৫ মার্চ ২০২৬
ভোলায় মেঘনার জোয়ারের পানিতে ভেসে এলো চিত্রা হরিণ

ভোলার মনপুরায় মেঘনা নদীর জোয়ারের পানিতে ভেসে আসা একটি চিত্রা হরিণ উদ্ধার করেছে বন বিভাগ। মঙ্গলবার ( ২৪ মার্চ) সকালে উপজেলার দক্ষিণ সাকুচিয়া ইউনিয়নের বাতির খাল এলাকার বেড়ি বাঁধ থেকে হরিণটি উদ্ধার করা হয়। পর দুপুরে হরিণটিকে উপজেলার সংরক্ষিত বনে অবমুক্ত করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, সকালের দিকে তারা ওই এলাকার বেড়ি বাঁধের নিচে মেঘনা নদীতে একটি হরিণ দেখতে পান। পরে হরিণটিকে নদী থেকে উদ্ধার করে বন বিভাগকে খবর দেন। এরপর বন বিভাগ হরিণটিকে স্থানীয়দের কাছ থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

মনপুরার বন বিভাগের রেঞ্চ কর্মকর্তা মো. রাশেদুল হাসান জানান, হরিণটি সুস্থ ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, এটি খাবারের সন্ধানে এসে মেঘনার জোয়ারের পানিতে ভেসে আসে। হরিণটির বয়স আনুমানিক ২ বছর হতে পারে। আমরা হরিণটিকে আজ দুপুরের দিকে মনপুরা উপজেলার চর পাতানিয়ার বনে অবমুক্ত করেছি।

জুয়েল সাহা বিকাশ/কেএইচকে/এমএস

