সুন্দরবন থেকে বনদস্যু আসাবুর বাহিনীর প্রধান সহযোগী আটক

মোংলা (বাগেরহাট)
প্রকাশিত: ০৬:২৭ পিএম, ২৫ মার্চ ২০২৬
সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ বনদস্যু আসাবুর বাহিনীর প্রধান সহযোগী রবিউল ইসলামকে আটক করেছে কোস্ট গার্ড। বুধবার (২৫ মার্চ) দুপুর ২টায় কোস্ট গার্ড সদস্যরা সুন্দরবনের শিবসা নদীর কুমারখালী খাল সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।

কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লে. কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা গেছে সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ বনদস্যু আসাবুর বাহিনীর প্রধান আসাবুর মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জেলেদের ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা আদায় করে আসছে এবং চাঁদা সংগ্রহের জন্য তার প্রধান সহযোগী রবিউল ইসলামকে অস্ত্রসহ সুন্দরবনের গহীনে পাঠিয়েছে। এমন প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার দুপুর ২টায় কোস্ট গার্ড সদস্যরা সুন্দরবনের শিবসা নদীর কুমারখালী খাল সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালায়। এ সময় অভিযানকারীরা ওই এলাকা থেকে ১টি একনালা বন্দুক, ৪ রাউন্ড তাজা গুলি ও ১ রাউন্ড ফাঁকা গুলিসহ সুন্দরবনের দুর্ধর্ষ বনদস্যু আসাবুর বাহিনীর প্রধান সহযোগী রবিউল ইসলামকে আটক করে।

আটককৃত দস্যু রবিউল ইসলাম (৪১) খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আসাবুর বাহিনীর হয়ে ডাকাতি এবং চাঁদাবাজি করে আসছিলো। আসাবুর বাহিনীর প্রধান সহযোগী রবিউল ইসলামকে আটক করায় ওই বাহিনীর সার্বিক কার্যক্রম অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে।

জব্দকৃত আলামত ও আটককৃত ডাকাতের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

তিনি বলেন, আমরা দস্যুদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, সুন্দরবনকে দস্যুমুক্ত রাখতে কোস্ট গার্ডের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

আবু হোসাইন সুমন/এনএইচআর/এএসএম

