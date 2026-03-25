ইনজুরি বিতর্কে এমবাপে: ‘অনেক মিথ্যা কথা বলা হয়েছে’

ইনজুরি বিতর্কে এমবাপে: ‘অনেক মিথ্যা কথা বলা হয়েছে’
কিলিয়ান এমবাপেকে ঘিরে সাম্প্রতিক সময়ে চোট নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়ালেও সেগুলোকে একেবারেই ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ফরাসি এই তারকা ফরোয়ার্ড। রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে সাম্প্রতিক কয়েকটি ম্যাচে পূর্ণ সময় না খেলায় তার চোট নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল, তবে নিজেই জানিয়েছেন- তার হাঁটু এখন ভালো আছে এবং ধীরে ধীরে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠছেন।
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বাঁ-হাঁটুর চোটে ভুগছিলেন এমবাপে। ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে শুরু হওয়া এই সমস্যাটি মার্চের শুরুতে আবারও বাড়ে, ফলে তাকে প্রায় সাড়ে তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে হয়। এই সময়টায় রিয়াল মাদ্রিদ সতর্ক অবস্থান নেয় এবং তার চিকিৎসায় ‘কনজারভেটিভ’ পদ্ধতি অনুসরণ করে, যাতে চোট আরও গুরুতর আকার না নেয়।
চোট কাটিয়ে ফেরার পর এমবাপে শেষ দুই ম্যাচে বদলি হিসেবে মাঠে নামেন, যার মধ্যে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ জয়ের ম্যাচটিও রয়েছে। তবে পূর্ণ ফিটনেস ফিরে না পাওয়ায় তাকে ধীরে ধীরে খেলানো হচ্ছে- এমনটাই ধারণা করা হচ্ছিল; কিন্তু এই পরিস্থিতিতেই ফ্রান্সে এক প্রচারণামূলক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে এমবাপে স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তার চোট নিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে, তার অনেকটাই ভুল।
তিনি বলেন, ‘আমার হাঁটু এখন ভালো আছে, দিন দিন আরও উন্নতি হচ্ছে; কিন্তু আমি জানি, এটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে এবং অনেক ভুল তথ্য ছড়ানো হয়েছে। একজন শীর্ষ পর্যায়ের খেলোয়াড় হিসেবে আমরা এসবের সঙ্গে অভ্যস্ত- অনেকে যাচাই না করেই নানা কথা বলে।’
এদিকে চোট কাটিয়ে ওঠার পরও এমবাপে আন্তর্জাতিক ফুটবলে ফিরতে প্রস্তুত। তিনি ইতোমধ্যেই ফ্রান্স জাতীয় ফুটবল দলের জায়গা পেয়েছেন, যেখানে মার্চের শেষ দিকে যুক্তরাষ্ট্রে দুটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ফ্রান্স- প্রথমটি ব্রাজিলের বিপক্ষে এবং পরবর্তীতে কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে।
অন্যদিকে ক্লাব ফুটবলেও রিয়াল মাদ্রিদের জন্য সময়টা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। লা লিগায় তারা শীর্ষে থাকা এফসি বার্সেলোনার থেকে চার পয়েন্ট পিছিয়ে রয়েছে এবং শিরোপা দৌড়ে টিকে থাকতে হলে প্রতিটি ম্যাচই এখন গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি সামনে রয়েছে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ বায়ার্ন মিউনিখ।
সব মিলিয়ে, এমবাপের ফিটনেস রিয়াল মাদ্রিদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যদিও গুঞ্জন থামছে না, তবে তার নিজের কথাতেই পরিষ্কার- তিনি দ্রুতই পুরোপুরি ছন্দে ফিরতে চান এবং দলকে গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সর্বোচ্চটা দিতে প্রস্তুত।
