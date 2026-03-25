দৌলতদিয়ায় দুর্ঘটনা

ফেরিতে ওঠার সময় নিয়ন্ত্রণ হারায় বাসটি, যাত্রী ছিলেন ৪০-৫০ জন

জেলা প্রতিনিধি রাজবাড়ী
প্রকাশিত: ০৭:০০ পিএম, ২৫ মার্চ ২০২৬
ফেরিতে উঠতে গিয়ে নদীতে পড়ে যায় বাসটি। ছবি-সংগৃহীত

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার দৌলতদিয়ায় ফেরিতে ওঠার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পদ্মা নদীতে পড়ে গেছে সৌহার্দ্য পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস। ফেরিতে ওঠার সময় বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। বাসে ৪০-৫০ জন যাত্রী ছিলেন বলে জানা গেছে। এতে বহু হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বুধবার (২৫ মার্চ) বিকেলে দৌলতদিয়ার ৩ নম্বর ফেরিঘাট এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বাসটি ফেরিতে ওঠার সময় নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং নদীতে পড়ে যায়। তাৎক্ষণিকভাবে ১০-১২ জনকে উদ্ধার করা হয়।

সবশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছে উদ্ধারকারী জাহাজ ‘হামজা’ ও ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।

বিআইডব্লিউটিসি দৌলতদিয়া ঘাট ব্যবস্থাপক মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন বাসটি নদীতে পড়ে যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রুবেলুর রহমান/এসআর/জেআইএম

